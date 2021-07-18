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18.07.2021 14:05
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, кому легче получить кредит

Текст: Елена Манукиян
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Помимо хорошей кредитной истории при одобрении кредита банкам важна и другая информация о потенциальном заемщике, рассказал руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский, пишет РИА Новости.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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"Например, кредит получить легче тем гражданам, у которых нет долгов за ЖКУ, телефонную связь, неоплаченных штрафов", - подчеркнул эксперт.

По его словам, чтобы оставаться на хорошем счету у банков, лучше не брать кредиты в микрофинансовых организациях. Если такие займы окажутся в кредитной истории клиента, то для банка это может быть знаком, что предстоит иметь дело с высоким риском. Банки настороженно относятся к клиентам, кредитные истории которых часто запрашиваются другими банками, поскольку это можно трактоваться как отказ в выдаче займа: запросов было много, а открытых или закрытых кредитов нет.

Крамарский советует беречь свою кредитную историю. "С наличием просроченных платежей в кредитной истории получить новый кредит будет труднее. Таким заемщикам банки либо отказывают в выдаче новых займов, либо предлагают очень высокий процент", - говорит он.

Эксперт отмечает, чтобы улучшить кредитную историю, потребуется не менее двух-трех лет. Срок зависит от того, насколько серьезными были трудности с выплатами. В течение этого времени необходимо будет регулярно вносить выплаты даже по небольшим ссудам - например, на бытовую технику - или аккуратно обращаться с кредитной картой с минимальным лимитом.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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