Эксперты: Пандемия привела к обострению проблемы зависимостей

С начала пандемии население разных стран живет в состоянии повышенного стресса, и это привело к обострению проблемы зависимостей, причем, не только алкогольной и наркотической, но также игровой и связанной с интернетом. Об этом говорили эксперты России, Финляндии, Франции, Португалии, Мальты, Польши, Словакии и других стран на симпозиуме, посвященном выработке эффективных решений для профилактики и лечебно-реабилитационного процесса зависимостей XXI века, организованном Группой Помпиду.

"Последние 1,5 года мы с вами живем в состоянии эпидемии, и вводимые различные противоэпидемические меры естественным образом модулируют психоэмоциональный фон всех и каждого, - сказала в своем выступлении помощник Министра здравоохранения РФ Оксана Гусева. - Внезапная смена привычного образа жизни, пребывание в состоянии неопределенности и наличия осязаемой угрозы жизни привели к тому, что у части людей привычные стратегии преодоления стресса оказались недостаточными и актуализировались неэффективные и опасные в долгосрочном прогнозе способы, такие как чрезмерное употребление алкоголя, иных психоактивных веществ, всплеск игровой активности или бегство от реальности в интернет-пространство".

Месяц назад было решено расширить мандат Группы Помпиду. Если до недавнего времени Группа Помпиду занималась исключительно наркопроблематикой, то с 16 июня 2021 года эта авторитетная международная структура будет заниматься и другими формами зависимостей. Нынешний симпозиум стал первым практическим шагом в выполнении новых задач в рамках расширенного мандата Группы.

Профессионалы обсудили механизмы формирования нехимических зависимостей, их сочетание с химическими, развитие гейминга и его переход в гемблинг, использование маркетинговых инструментов вовлечения подростков в азартные игры. С зарубежными коллегами российские наркологии поделились отечественным опытом работы специализированной службы, организации лечебно-реабилитационного процесса, механизмов формирования профилактической среды в национальной системе здравоохранения.