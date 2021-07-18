Facebook жестко ответил на замечания Байдена

Facebook в субботу во второй раз за последние дни дал отпор президенту США Джо Байдену, предположив, что работа компании является более эффективной, чем усилия американской администрации в продвижении вакцинации против COVID-19. В четверг Байден заявил, что гигант социальных сетей "убивает людей" дезинформацией. "Единственная пандемия, которая у нас есть, - это пандемия среди непривитых, и они (соцсети) убивают людей", - добавил глава Белого дома.

Facebook в четверг опроверг критику, заявив, что благодаря его ресурсам два миллиарда человек ознакомились с научными данными о том, что вакцинация работает, более 3,3 миллиона американцев использовали его инструмент для выбора типа вакцинации. Днем позже в компании заявили, что ее данные, собранные с помощью университета Карнеги-Меллона и университета Мэриленда, составляют основу платформы, которая, по-видимому, "превосходит администрацию Байдена в содействии принятию вакцины". "Данные показывают, что 85 процентов пользователей Facebook в США были привиты или хотят пройти вакцинацию от COVID-19, - сказал Гай Розен, вице-президент компании.- Президент Байден поставил перед собой цель сделать прививки 70 процентам американцев к 4 июля. Facebook - не причина, из-за которой эта цель не была достигнута".

В настоящее время уровень вакцинации граждан США составляет 67 процентов. Критики отмечают, что деятельность консервативныз и крайне правых СМИ часто связана с нерешительностью в отношении вакцинации. Как уточняет New York Times, критические сообщения по поводу вакцинации телеканала Fox News неизменно занимали лидирующие позиции на Facebook, выйдя на первое место по посещаемости в пятницу. Аналитики центра Media Matters For America пришли к выводу, что значительная часть эфирного контента Fox News в течение большей части июня и в июле "безжалостно подрывала" усилия Белого дома по вакцинации.

Дельта-вариант коронавируса в настоящее время является причиной более половины новых случаев заболевания в США, а главный инфекционист американской администрации, доктор Энтони Фаучи заявил на прошлой неделе, что более 99 процентов людей, умерших от коронавируса в США в июне, не были вакцинированы. В связи с тем, что в последние дни количество случаев заражения в США удвоилось, а вакцинация замедляется, представители администрации Байдена выступили с нападками на дезинформацию в соцсетях и СМИ.