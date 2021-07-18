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Як-40ЛЛ с электродвигателем покажут на МАКС-2021

18.07.2021 / 13:17
На МАКСе будет представлена летающая лаборатория на базе Як-40 с первым в мире электрическим авиадвигателем на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт. И это настоящий прорыв.

"Это полностью действующий образец, - говорит генеральный директор Национального исследовательского центра "Институт им. Н.Е. Жуковского" доктор технических наук Андрей Дутов. Надеемся, что он будет летать на МАКСе в качестве демонстратора технологий создания воздушных судов с гибридными силовыми установками".

Посетители МАКС увидят экспозицию с элементами виртуальной реальности

В чем суть российского ноу-хау? Если не вдаваться в подробности, то в носовой части самолета установлен воздушный винт, который приводится в движение электродвигателем. Это уникальная гибридная схема, придуманная в ЦИАМ имени Баранова (входит в НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского") совместно с компанией "СуперОкс". В основе технологии лежат сверхпроводящие материалы обмоток. Они находятся в состоянии 77 градусов по Кельвину, внутри - жидкий азот, благодаря чему сопротивление на этих обмотках "нулевое". Это позволяет реализовывать огромные мощности при сравнительно небольших размерах.

Як-40 своим ходом прилетел в Жуковский. Правда, летел без винта - на двух своих маршевых двигателях. Сейчас винт будет заново установлен. На МАКСе планируется показать полет, когда газотурбинный двигатель уходит на пониженные обороты, включается электромотор, и тяга будет идти в том числе за счет винта, который на нем расположен.

Ученые надеются к 2026-2027 году получить полностью весь набор технологий, который позволит создать к 2030 году региональный самолет на такой гибридной схеме.

О супертехнологиях в российском авиастроении читайте в интервью с генеральным директором Национального исследовательского центра "Институт им. Н.Е. Жуковского" доктором технических наук Андреем Дутовым в завтрашнем номере "Российской газеты".

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