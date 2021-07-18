Юрист рассказала, как не остаться без наследства

Чаще всего родственники умершего лишаются наследства, потому что слишком поздно обращаются за ним к нотариусу. Об этом рассказала заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская, пишет "Прайм".

Юрист пояснила, что по общему правилу на вступление в наследство отводится шесть месяцев, после этого право на него можно будет оспорить только в суде при условии, что сроки пропущены по уважительной причине.

"Поэтому, чтобы не потерять свою долю, лучше не тянуть время, а сразу идти к нотариусу. Тем более, что гражданское законодательство содержит такое понятие, как обязательная доля", - сказала Петропольская.

Остаться без наследства можно и в случае недостойного поведения по отношению к наследодателю при жизни, напомнила она. Моральное давление, угрозы и оскорбления обычно замечают соседи, социальные или медицинские работники. Они могут подать на такого родственника в суд, который признает его недостойным наследником и лишит наследства.