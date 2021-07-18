Из-за наводнения отменили поезда из Германии в Чехию

Из-за наводнения оказались отрезаны от внешнего мира отдельные населенные пункты Саксонской Швейцарии (регион, расположенный в пойме Эльбы недалеко от границы с Чехией).

Экстремальные ливни, продолжавшиеся сутки, привели к наводнению в данном районе. Особенно сильно пострадали Нойштадт, Зебниц, Бад-Шандау, Райнхардтсдорф-Шена и Гориш, сообщает агентство DPA.

Железнодорожное сообщение между Бад-Шандау в Германии и Дечином в Чехии приостановлено. Немецкие власти оценивают ситуацию как "напряженную, но управляемую". В восточной Саксонии из-за сильных ливней подтоплены подвалы домов и улицы. На западе жители пытаются блокировать прибывающую воду.