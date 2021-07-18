Кабмин выделил регионам 50 млрд рублей на укрепление финансовой стабильности

Правительство России выделило 50 миллиардов рублей 55 российским субъектам для укрепления финансовой стабильности, такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщила пресс-служба кабмина.

"Российские регионы получат первый в 2021 году транш на укрепление стабильности бюджетных систем - 50 млрд рублей… Средства будут распределены по 55 субъектам. Размер дотаций - от 300 млн до 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Предполагается, что эта поддержка поможет регионам в полном объеме выполнить свои обязательства перед людьми, а также послужит реализации социально значимых инициатив.

"В прошлом году на прямую финансовую поддержку региональных бюджетов уже было выделено 300 млрд рублей. Эти средства пошли на поддержку граждан, закупку лекарств, развитие жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры", - добавили в пресс-службе.