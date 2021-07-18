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18.07.2021 20:50
Рубрика: Экономика

Как кинотеатры и торговые центры выживают в пандемию

Владельцы кинотеатров начали избавляться от активов
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(8511)
Посещаемость торговых центров (ТЦ) в начале июля вновь упала из-за антиковидных ограничений. Больше других из арендаторов ТЦ пострадали кинотеатры.
Из арендаторов площадей в ТЦ от антиковидных ограничений больше всего пострадали кинотеатры. Фото: РИА Новости Из арендаторов площадей в ТЦ от антиковидных ограничений больше всего пострадали кинотеатры. Фото: РИА Новости
Из арендаторов площадей в ТЦ от антиковидных ограничений больше всего пострадали кинотеатры. Фото: РИА Новости

На ограничения наложился период отпусков, небывалая жара в Центральной России, а также нехватка качественного контента. Несколько кинотеатров выставлены на продажу, однако пока это не массовое явление. Сложности сейчас у кинотеатров в регионах, где введены ограничения на посещения кинотеатров - например, разрешено заполнять зал не более чем на 50-75%, говорит гендиректор холдинга "Мегаполис" (сеть "Мягкий кинотеатр") Александр Одольский. Это, прежде всего, столичные регионы, Тамбовская область, Кубань, Карелия, Бурятия, Хакасия и некоторые другие регионы. Весной посещаемость восстановилась до 75-85% от показателей 2019 года, а с очередной волной ковида снова упала на 5-10%. Из-за проблем, связанных с пандемией, на зарубежных рынках отложен ряд "громких" премьер. Но даже премьера "Черной вдовы" не оправдала ожиданий.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Владельцы приспосабливаются к ситуации - договариваются о скидках по аренде, рассрочке кредитов, сокращают штат. "Собственники готовы идти на уступки по арендной плате, понимая все сложности у кинотеатров с посещаемостью и учитывая то, что кинотеатры являются важными "якорями" в торговых центрах. С другой стороны, эти уступки не могут быть вечными", - отмечают JLL.

Помогли "выжить" кинотеатрам госсубсидии из бюджета. Чтобы избежать локдауна, все стараются вакцинировать как можно больше сотрудников, добавляет Одольский. При этом компенсировать убытки увеличением цен на билеты владельцы не будут - при подорожании зрители просто переходят на онлайн-просмотр фильмов.

К маю 2021 года активность ретейлеров после прошлогодних локдаунов почти восстановилась, но в июне посещаемость торговых центров снова упала. Больше всего пострадали общепит и сегмент развлечений, а они занимают в среднем 6-8%, а в некоторых ТЦ 10-12% площадей. В Санкт-Петербурге в первом полугодии не было открыто ни одного нового ТЦ. При этом вакансия в крупных торговых центрах стабилизировалась на уровне 2,7%. Как и арендная плата - ставки держатся на прошлогоднем уровне. Собственники ТЦ открывают пункты выдачи заказов онлайн-магазинов, арендаторы в связи с развитием интернет-торговли уходят от гигантомании, арендуют более компактные площади.

Посещаемость торгового центра может падать даже при самых, казалось бы, малозначимых ограничениях в работе, отмечают в Российском совете торговых центров (РСТЦ). Если в мае показатели посещаемости сравнялись с уровнем 2019 года, то в первой половине июля они "провалились" на 35%.

Экономика Бизнес

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