Как немцы переживают "наводнение века" на западе страны

В воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель посетила зону стихийного бедствия на западе страны, который оказался во власти небывалого наводнения. По последним данным, оно унесло жизни 156 человек. Пропавшими без вести числятся около 1300 жителей долины реки Ар, но родные не теряют надежды найти их живыми, ведь многие люди до сих пор остаются без электричества, мобильной связи и интернета.

С прошлого четверга в Германии фактически нет других новостей, кроме "потопа века", вызванного циклоном "Бернд". Ничего подобного в летний сезон здесь не было последние лет двести. "Вообще в бассейне Рейна и Рура периодически случаются наводнения, но на этот раз как-то совсем жестко", - поделилась с "РГ" Ханна из Кельна. Из-за проливных дождей из берегов вышли притоки Рейна и более мелкие реки, затопив целые коммуны, поселки и города. Многие из них накрыли оползни. Размытые улицы и федеральные трассы, разрушенные или снесенные потоком дома и хозяйства, превратившиеся в груду железа машины, выкорчеванные деревья - такие картины предстают повсюду на месте разгула стихии. Все эксперты сходятся в том, что причин у него несколько. Это и пресловутое глобальное потепление, наложившееся на особенности рельефа местности, и другие человеческие факторы. "Неудивительно, что в предгорьях возник столь разрушительный эффект. Вода скапливается в долинах, где почва уже насыщена, и ей некуда просачиваться. Жилая инфраструктура, асфальт и бетон играют здесь не последнюю роль, - объяснил порталу merkur.de немецкий метеоролог Ян Шенк. По его мнению, еще лет тридцать назад циклон не произвел бы катастрофы такого масштаба.

Как сообщает Spiegel online, жители района Арвайлер рискуют остаться к осени без отопления - там разрушен газопровод. К местам повреждений даже не подобраться: станция управления газом полностью ушла под воду. А в земле Северный Рейн-Вестфалия повреждены угольная электростанция и другие объекты энергетической компании RWE. К тому же прорвавшаяся дамба возле Ламмерсдорфа затопила карьер, откуда электростанция снабжалась бурым углем. Немцы говорят, что наводнение выбило у них почву из-под ног - и в переносном, и в буквальном смыслах. Вода прибывала так стремительно, что люди просто не успевали сориентироваться. Многие утонули в подвалах, других "вода застала в собственных постелях", признал глава МВД Рейнланд-Пфальца Роджер Левентц. Роланд из коммуны Альтенар чудом успел вылезти на крышу через чердачное окно вместе с детьми и старенькой мамой. В ожидании спасения они провели там 13 часов без еды и воды - такие истории не редкость. Некоторые, как пишет Deutsche Welle, даже висели всю ночь на деревьях, пока внизу бушевал безжалостный поток. В городе Зинциг трагически погибли 12 пациентов клиники для душевнобольных - дежурный не успел увести всех на верхние этажи. Только к воскресенью первые жители города Трир смогли вернуться в свои затопленные квартиры. До этого им даже не разрешали переступить порог домов из-за угрозы обрушения. Однако ночевать им пришлось без воды и электричества. В коммуне Дернау "больше нет розничной торговли" - там разрушены все магазины. А в городе Эрфштадт, который накануне посетил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, под воду ушла часть средневекового замка. В округе Кельна прекратили работу больницы, постояльцы домов престарелых были эвакуированы. А близ города Вассенберг, на самой границе с Нидерландами, прорвало дамбу на Руре - как считают немцы, из-за отказа голландцев открыть шлюзы.

Простые бюргеры в эти трагические дни массово проявляют невероятную взаимовыручку

"У нас создана куча оперативных штабов, люди идут в качестве добровольцев в пожарные бригады", - рассказала "РГ" Ханна. На просторах соцсетей можно найти множество объявлений на эту тему. "Уважаемые дамы и господа! Мы, девять крепких парней, не можем сложа руки смотреть на несчастья по телевизору и готовы взяться за любую работу. Умеем пилить, строгать, обращаться с насосами и бензопилами. Всем сил! С приветом из Верхней Франконии", - пишет Норман в группе "Наводнение в Арвайлере - добровольная помощь". Она была создана в Facebook в прошлый четверг и уже собрала более 17 тысяч участников. Каждый день там появляется около двух тысяч новых сообщений. Кто-то ищет родных - бабушек и дедушек, друзей, крестников, кто-то просит о помощи или предлагает свою. Люди готовы поделиться одеждой, едой, детским питанием, кормом и лекарствами для животных. Некоторые согласны взять к себе на время чужих питомцев - от собак до лошадей, цыплят и овец ("если они смогут ужиться с другими цыплятами и овцами", как сказано в одном объявлении фермера). Немало и тех, кто готов поселить у себя незнакомых людей, оставшихся без крова. "Мы полностью отремонтировали большую трехкомнатную квартиру с кухней, можем на пару месяцев предоставить ее семье из четырех человек. Не возьмем деньги за аренду", - предлагает Ральф из Людвигсхафена. А отель в Вуппертале отдает на несколько месяцев два бесплатных двухместных номера с завтраком для оставшихся без крыши над головой.

Между тем тревожные взоры обращены и в сторону отдельных районов Баварии и Саксонии, где вышедшие из берегов реки также начали затапливать дома. В Пассау полиция эвакуировала машины, припаркованные у берегов Дуная - уровень воды в нем поднялся уже на два метра. "Иначе их бы унесло в Австрию", - говорят стражи порядка. Из-за ливней временно прекращено железнодорожное сообщение на границе Германии и Чехии - между городами Бад-Шандау и Дечин.