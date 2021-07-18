Как немцы переживают "наводнение века" на западе страны

С прошлого четверга в Германии фактически нет других новостей, кроме "потопа века", вызванного циклоном "Бернд". Ничего подобного в летний сезон здесь не было последние лет двести. "Вообще в бассейне Рейна и Рура периодически случаются наводнения, но на этот раз как-то совсем жестко", - поделилась с "РГ" Ханна из Кельна. Из-за проливных дождей из берегов вышли притоки Рейна и более мелкие реки, затопив целые коммуны, поселки и города. Многие из них накрыли оползни. Размытые улицы и федеральные трассы, разрушенные или снесенные потоком дома и хозяйства, превратившиеся в груду железа машины, выкорчеванные деревья - такие картины предстают повсюду на месте разгула стихии. Все эксперты сходятся в том, что причин у него несколько. Это и пресловутое глобальное потепление, наложившееся на особенности рельефа местности, и другие человеческие факторы. "Неудивительно, что в предгорьях возник столь разрушительный эффект. Вода скапливается в долинах, где почва уже насыщена, и ей некуда просачиваться. Жилая инфраструктура, асфальт и бетон играют здесь не последнюю роль, - объяснил порталу merkur.de немецкий метеоролог Ян Шенк. По его мнению, еще лет тридцать назад циклон не произвел бы катастрофы такого масштаба.
Как сообщает Spiegel online, жители района Арвайлер рискуют остаться к осени без отопления - там разрушен газопровод. К местам повреждений даже не подобраться: станция управления газом полностью ушла под воду. А в земле Северный Рейн-Вестфалия повреждены угольная электростанция и другие объекты энергетической компании RWE. К тому же прорвавшаяся дамба возле Ламмерсдорфа затопила карьер, откуда электростанция снабжалась бурым углем. Немцы говорят, что наводнение выбило у них почву из-под ног - и в переносном, и в буквальном смыслах. Вода прибывала так стремительно, что люди просто не успевали сориентироваться. Многие утонули в подвалах, других "вода застала в собственных постелях", признал глава МВД Рейнланд-Пфальца Роджер Левентц. Роланд из коммуны Альтенар чудом успел вылезти на крышу через чердачное окно вместе с детьми и старенькой мамой. В ожидании спасения они провели там 13 часов без еды и воды - такие истории не редкость. Некоторые, как пишет Deutsche Welle, даже висели всю ночь на деревьях, пока внизу бушевал безжалостный поток. В городе Зинциг трагически погибли 12 пациентов клиники для душевнобольных - дежурный не успел увести всех на верхние этажи. Только к воскресенью первые жители города Трир смогли вернуться в свои затопленные квартиры. До этого им даже не разрешали переступить порог домов из-за угрозы обрушения. Однако ночевать им пришлось без воды и электричества. В коммуне Дернау "больше нет розничной торговли" - там разрушены все магазины. А в городе Эрфштадт, который накануне посетил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, под воду ушла часть средневекового замка. В округе Кельна прекратили работу больницы, постояльцы домов престарелых были эвакуированы. А близ города Вассенберг, на самой границе с Нидерландами, прорвало дамбу на Руре - как считают немцы, из-за отказа голландцев открыть шлюзы.
"У нас создана куча оперативных штабов, люди идут в качестве добровольцев в пожарные бригады", - рассказала "РГ" Ханна. На просторах соцсетей можно найти множество объявлений на эту тему. "Уважаемые дамы и господа! Мы, девять крепких парней, не можем сложа руки смотреть на несчастья по телевизору и готовы взяться за любую работу. Умеем пилить, строгать, обращаться с насосами и бензопилами. Всем сил! С приветом из Верхней Франконии", - пишет Норман в группе "Наводнение в Арвайлере - добровольная помощь". Она была создана в Facebook в прошлый четверг и уже собрала более 17 тысяч участников. Каждый день там появляется около двух тысяч новых сообщений. Кто-то ищет родных - бабушек и дедушек, друзей, крестников, кто-то просит о помощи или предлагает свою. Люди готовы поделиться одеждой, едой, детским питанием, кормом и лекарствами для животных. Некоторые согласны взять к себе на время чужих питомцев - от собак до лошадей, цыплят и овец ("если они смогут ужиться с другими цыплятами и овцами", как сказано в одном объявлении фермера). Немало и тех, кто готов поселить у себя незнакомых людей, оставшихся без крова. "Мы полностью отремонтировали большую трехкомнатную квартиру с кухней, можем на пару месяцев предоставить ее семье из четырех человек. Не возьмем деньги за аренду", - предлагает Ральф из Людвигсхафена. А отель в Вуппертале отдает на несколько месяцев два бесплатных двухместных номера с завтраком для оставшихся без крыши над головой.
Между тем тревожные взоры обращены и в сторону отдельных районов Баварии и Саксонии, где вышедшие из берегов реки также начали затапливать дома. В Пассау полиция эвакуировала машины, припаркованные у берегов Дуная - уровень воды в нем поднялся уже на два метра. "Иначе их бы унесло в Австрию", - говорят стражи порядка. Из-за ливней временно прекращено железнодорожное сообщение на границе Германии и Чехии - между городами Бад-Шандау и Дечин.