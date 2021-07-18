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18.07.2021 16:24
Рубрика: Культура

Какие фильмы с Каннского кинофестиваля будут показаны в России

Текст: Сусанна Альперина
74-й Каннский кинофестиваль - событие историческое. Прошел он не как обычно, и это проявлялось во множестве деталей. Например, элитное СПА, где обычно приводили звезд в порядок перед красной дорожкой, закрыли на ремонт. Но швейцарский бренд L.RAPHAEL не растерялся и представил эксклюзивные тревел-наборы, включающие все необходимое для заботы о коже во время поездки на одно из самых знаковых событий года. Можно провести аналогию - фильмы Каннского кинофестиваля, показанные в условиях, когда многие границы были закрыты, также готовы к путешествиям. Многие из них "приедут" к российским зрителям довольно скоро. Для того, чтобы посмотреть их - не обязательно приезжать на Лазурный берег. Итак, каков же "тревел-набор" кинокартин.
Кадр из фильма "Купе №6". Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Купе №6". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Купе №6". Фото: kinopoisk.ru

Начнем с российских участников - новый фильм режиссера Юхо Куосманена "Купе №6", получивший Гран-При 74-го Каннского кинофестиваля, выйдет в широкий российский прокат 28 октября 2021 года. Картина, которая разделила с нашей Гран-При, - "Герой" Асгара Фархади "доедет" до России в декабре этого года.

Фото: CHRISTOPHE SIMON / AFP
Российские победители Каннского кинофестиваля прокомментировали свой успех

Старт кинотеатрального проката картины "Петровы в гриппе" (вошла в основной конкурс Канн) намечен на 9 сентября. После него фильм будет эксклюзивно доступен онлайн в мультимедийном сервисе Okko. О дате появления картины на сервисе будет объявлено дополнительно. Кстати, пользователям Okko доступна специальная коллекция, в которой собраны лучшие фильмы-участники разных лет Каннского кинофестиваля. Пока неизвестны даты проката в России наших фильмов-участников программы "Особый взгляд". Речь о победителе этого конкурса - фильме "Разжимая кулаки" режиссера Киры Коваленко и о картине "Дело" Алексея Германа.

Лауреат 74-го Каннского кинофестиваля, фильм, получивший Золотую Пальмовую ветвь "Титан" Джулии Дюкорно, куплен в Россию. Дистрибьюторы намерены получить прокатное удостоверение и выпустить картину в конце осени. Точной даты проката пока нет. Фильм эпатажный - как его воспримет наш зритель - неизвестно. Но он - главный победитель, и каждый вправе составить свое мнение о нем.

Уже 12 августа у нас в прокат выходит фильм "Аннетт" Леоса Каракса. Картина стала фильмом-открытия Канн в этом году, а Каракс получил награду как лучший режиссер. Более того, лента лидировала среди предпочтений кинокритиков. Кстати, в прокат во Франции "Аннетт" вышла сразу же в день открытия Каннского кинофестиваля, а в августе фильм появится и на Amazon, так что смотреть можно будет и в сети. Дистрибьютор в России - компания "Планета-Информ". Один из самых ожидаемых фильмов конкурсной программы фестиваля "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"". Прокатчик в нашей стране - компания WDS, релиз намечен на октябрь. Компания Capella Film выпустит у нас картину Пола Верховена Benedetta. В российский прокат фильм из конкурса Канн выйдет осенью под названием "Искушение". Пол Верховен, которому 18 июля исполнилось 83 года, известный по фильмам "Основной инстинкт", "Вспомнить все", "Она", "Шоугерлз", выступил соавтором сценария Benedetta, основываясь на книге историка и специалиста в области итальянского Возрождения Джудит С. Браун. Главные роли сыграли звезды мирового кинематографа: Виржини Эфира, Ламбер Вильсон, Шарлотта Рэмплинг и другие.

Французская пародия на "Агента 007" с Жаном Дюжарденом в главной роли - "Агент 117: Из Африки с любовью" - фильм-закрытия 74-го Международного Каннского кинофестиваля - у нас будет доступен с 7 октября.

Корейский фильм из конкурса "Особый взгляд" "После Янга" режиссера по имени Когонада в российском прокате - с 13 октября. Прокатчик - A-One Films.

Фото: Роскино
В российском павильоне в Каннах за 9 дней прошло более 20 мероприятий

Компания "Русский репортаж" выпустит в России сразу три фильма. Два из основного конкурса. Это фильм "Память" Апичатпонга Вирасетакуна, который получил Спецприз жюри, он выйдет 21 октября 2021 года. И фильм "История моей жены" Ильдико Эньеди, который выйдет 3 февраля 2022 года. Анимационную ленту "Найти Анну Франк" (Where Is Anne Frank) Ари Фольмана, в числе продюсеров которой наш Александр Роднянский, можно будет смотреть в российских кинотеатрах 25 ноября. Ленту показали в Каннах во внеконкурсной программе.

Мировая премьера аниме "Красавица и дракон" (международное название Belle) также состоялась в Каннах во внеконкурсной программе. В Японии новый фильм Мамору Хосоды вышел под названием "Принцесса драконов и веснушек" 16 июля. В российском прокате фильм появится 14 октября.

Культура Кино и ТВ Мировое кино 74-й Каннский кинофестиваль Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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