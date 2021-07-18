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18.07.2021 20:20
Рубрика: Власть

Кириенко: "Россия - страна возможностей" объединила уже 8 млн человек

Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(8511)
Проекты платформы "Россия - страна возможностей" могут быть опорными точками поиска талантливой молодежи в российских регионах. Такое мнение высказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на молодежном форуме "Территория смыслов". Представитель Кремля обсудил с призерами и победителями проектов, как развивать платформу.
Сергей Кириенко: Форум "Россия - страна возможностей" пройдет 8-12 сентября в Крыму. Фото: Медиаслужба форума "Территория смыслов" Сергей Кириенко: Форум "Россия - страна возможностей" пройдет 8-12 сентября в Крыму. Фото: Медиаслужба форума "Территория смыслов"
Сергей Кириенко: Форум "Россия - страна возможностей" пройдет 8-12 сентября в Крыму. Фото: Медиаслужба форума "Территория смыслов"

Напомним, "Россия - страна возможностей" была запущена в 2017 году по инициативе главы государства. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты. Ее цель - способствовать самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.

За три года в проекты "России - страны возможностей" были вовлечены 8 млн человек, которые участвуют в 26 проектах. "Но молодежи в стране значительно больше, - констатировал Сергей Кириенко. - А значит, одна из задач - как дотянуться до всех остальных, какие инструменты для этого должны быть использованы". Увеличение числа участников проектов даст возможность поддержать еще больше талантливых молодых людей, в том числе дать гранты на реализацию их инициатив.

В каком направлении пойдет развитие проектов "России - страны возможностей", Сергей Кириенко обсудил с их участниками.

Он рассказал, что планируется построить своего рода "бесшовный" переход между ними. "Заканчивается проект "Большая перемена", ребята выходят из школы в институт, и какой-то другой проект платформы "Россия - страна возможностей" должен их подхватить и дать возможность двигаться вперед", - пояснил первый замглавы администрации президента.

Фото: Сергей Карпухин/ РИА Новости
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Он также поддержал создание креативного совета, который будет предлагать новые инициативы по развитию платформы в целом или отдельных проектов.

"Участники должны быть соавторами, и тогда все будет получаться", - подтвердил собеседник ребят. По мнению Сергея Кириенко, у студентов и школьников немного другой взгляд на вещи, поэтому их предложения можно считать своего рода "знаком качества". Кроме того, он согласился, что в рамках платформы должен появиться проект для начинающих бизнесменов. "Вы правы, сегодня "Россия - страна возможностей" не дает следующего шага ребятам, которые занимаются предпринимательством. Давайте попробуем вместе обсудить и разработать этот проект, идея хорошая", - сказал представитель Кремля.

Еще одна идея - связать проекты платформы и иные действующие в нашей стране проекты, которые направлены на поддержу самореализации молодежи. В частности, Сергей Кириенко упомянул о взаимодействии с проектами общества "Знание" и арт-кластера "Таврида".

Проекты президентской платформы помогают искать талантливую молодежь в регионах

Кстати, именно с фестивалем "Таврида-арт" в Крыму планируется совместить форум "Россия - страна возможностей", перенесенный ранее из-за санитарных ограничений. Масштабное мероприятие пройдет 8-12 сентября, сообщил представитель Кремля. По расчетам организаторов, в нем смогут принять участие как минимум шесть тысяч человек. Конечно, будут соблюдаться меры санитарной безопасности, подчеркнул первый замглавы администрации президента РФ. "Наличие прививки или антител с учетом того, что человек переболел, - это гарантия безопасности для всех участников", - отметил он.

На форум, уточнил Кириенко, смогут приехать все победители проектов платформы "Россия - страна возможностей". На этом мероприятии планируется награждение победителей и лауреатов конкурсов и олимпиад, также участников ожидают образовательные, спортивные и культурные виды активности. Онлайн-трансляцию форума смогут посмотреть все жители страны.

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В ходе встречи речь зашла и о самореализации молодых россиян в целом. Сергей Кириенко, отвечая на вопросы, посоветовал изучать разные сферы деятельности, чтобы найти свое призвание, а не концентрироваться на "моноопыте" и одном направлении. "Потому что ты много чего не узнаешь в жизни и не сможешь добраться до тех возможностей, которые могут стать твоим призванием", - пояснил он. А в качестве примера привел свой личный опыт: рассказал, что сменил несколько отраслей, пока не нашел свое призвание.

"Жизнь так устроена, что открывает возможности, но всегда бросает вызовы. Важная вещь - не уклоняться от тех вызовов, которые перед вами создают жизнь, судьба, окружающие, - обратился Кириенко к участникам встречи. - Пройдут годы, и единственное, о чем вы сможете пожалеть, - это об упущенных возможностях, что что-то в жизни не попробовали, испугались, отступили".

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