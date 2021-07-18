Косачев оценил решение СБУ вызвать Шойгу на следственные действия

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал нелепым и бессмысленным решение Службы безопасности Украины (СБУ) вызвать министра обороны РФ Сергея Шойгу на следственные действия

Ранее об этом решении сообщило украинское издание "Главком". По его данным, главу российского оборонного ведомства вызвали для вручения письменного подозрения по статье Уголовного кодекса Украины о создании незаконных вооруженных формирований, которое привело к гибели людей.

"Это бессмысленное и нелепое решение", - сказал Косачев РИА Новости. По мнению сенатора, оно принято "в расчете исключительно на то, что вызовет комментарии и напомнит о существовании самой СБУ".

Добавим, что по данным издания "Главком", аналогичную повестку СБУ подготовила для российского бизнесмена Константина Малофеева.