Косачев оценил решение СБУ вызвать Шойгу на следственные действия

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал нелепым и бессмысленным решение Службы безопасности Украины (СБУ) вызвать министра обороны РФ Сергея Шойгу на следственные действия
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Ранее об этом решении сообщило украинское издание "Главком". По его данным, главу российского оборонного ведомства вызвали для вручения письменного подозрения по статье Уголовного кодекса Украины о создании незаконных вооруженных формирований, которое привело к гибели людей.
"Это бессмысленное и нелепое решение", - сказал Косачев РИА Новости. По мнению сенатора, оно принято "в расчете исключительно на то, что вызовет комментарии и напомнит о существовании самой СБУ".
Добавим, что по данным издания "Главком", аналогичную повестку СБУ подготовила для российского бизнесмена Константина Малофеева.