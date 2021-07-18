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18.07.2021 15:43
Рубрика: Власть

Косачев оценил решение СБУ вызвать Шойгу на следственные действия

Текст: Галина Мисливская
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал нелепым и бессмысленным решение Службы безопасности Украины (СБУ) вызвать министра обороны РФ Сергея Шойгу на следственные действия
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Ранее об этом решении сообщило украинское издание "Главком". По его данным, главу российского оборонного ведомства вызвали для вручения письменного подозрения по статье Уголовного кодекса Украины о создании незаконных вооруженных формирований, которое привело к гибели людей.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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"Это бессмысленное и нелепое решение", - сказал Косачев РИА Новости. По мнению сенатора, оно принято "в расчете исключительно на то, что вызовет комментарии и напомнит о существовании самой СБУ".

Добавим, что по данным издания "Главком", аналогичную повестку СБУ подготовила для российского бизнесмена Константина Малофеева.

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