Максимов: "Страсти по Бумбарашу" в постановке Машкова - это гимн театру

"Страсти по Бумбарашу" Юлия Кима и Владимира Дашкевича в постановке Владимира Машкова - это не просто театр. И даже не просто театр высочайшего уровня. Это, если угодно, гимн театру.
Сначала поражает невероятный темп, в котором все происходит. Потом ты понимаешь удивительную вовлеченность всех участников процесса. Они танцуют, поют, двигаются, говорят так, словно кричат нам, зрителям: "Вы думаете, мы массовка? Мы - множество разных и темпераментных лиц. И среди нас есть совсем юные люди, а есть заслуженные артисты, звезды. Это не важно, потому что мы все помним заповедь: "Артист должен играть не роль, а спектакль".
Они все играют спектакль. И делают это блестяще. Энергия в спектакле - это не темп действия, а осознанность того, что делает актер. Чем осознанней существование на сцене, тем мощнее энергия. Все участники спектакля - а их, на минуточку, сорок пять человек - существуют словно на краю бездны, на грани. Отчаяние - наверное, то слово, которое определяет их существование.
Вот человек. Его зовут странным именем Бумбараш. (Блистательная работа Севастьяна Смышникова). Вот его возлюбленная Варя (браво, Ангелина Пахомова). Вот его брат Гаврила (очень глубокая, и, я бы сказал, подлинная работа Александра Кузьмина). Вот его друзья Яша и Левка (чудесные Владислав Миллер и Павел Шевандо). Казалось бы, все есть для чудесной жизни. Но люди зачем-то придумали войну, придумали безумие, и вот вовлекается человек в этот водоворот. И существует в нем как умеет.
Александр Боровский вместе с художником по свету Дамиром Исмагиловым создают рваный мир, в котором нет ничего целого. Мир, состоящий из частей. Как и замечательные костюмы Марии Боровской - кусочки, части. Алла Сигалова - замечательный хореограф, как известно, - танцев много, движений много. И непривычная гармония - гармония людей на краю бездны. Людей, которые вкладывают в свои движения не тягу к красоте, а отчаяние тех, кто живет под свист пуль и грохот снарядов.
Анна Чиповская умудряется создать в этом мире судьбу-женщину, как бы тоже склеенную из лоскутков. От фарса и ернической жестокости до подлинности и трагичности любви... В этой небольшой по сценическому времени роли Чиповская умудряется сыграть все.
Но тут возникает вопрос: а вот это буйство, обилие поразительной музыки Дашкевича, взрывы, пиротехники, сорок пять артистов, короче говоря: все эти страсти, они зачем? Чтобы что? Чтобы сказать нам, что война - это плохо, особенно гражданская?
Юлий Ким написал замечательную притчу. Притчу - это важно. Недаром, в отличие от знаменитого фильма, персонажи спектакля говорят стихами. А притча - это такое произведение, которое в каждую эпоху читается по-другому.
Помните знаменитую фразу Пушкина: "Что со мной сделала Татьяна, она вышла замуж"? Не сравнивая, разумеется, Машкова с Пушкиным, все-таки должен сказать, что талант художника всегда сильнее разума. И когда мы имеем дело с талантливым произведением, часто в нем вычитывается или "высматривается" то, что автор, быть может, осознанно и не вкладывал. А оно возникло.
Машков поставил спектакль мастерски. В нем работает каждая деталь. Каждое движение, каждый жест решены. Ничего случайного нет. Ни одного равнодушного лица не увидите. Но о чем "Страсти по Бумбарашу"?
Я увидел в этой постановке театра Олега Табакова очень нужное и актуальное предупреждение о том, в какой ужас и кошмар может превратиться мир, если жизнь отдельного человека перестает в нем иметь значение. Каждый день мы - не герои гражданской войны, а вот именно мы, жители XXI века, читаем о смерти известных людей. А сколько еще умирает неизвестных? А сколько у каждого из нас ушло друзей, знакомых, родственников?
Привыкаем? Привыкаем, что постепенно - не по нашей вине - мир превращается в такое сообщество людей, где смерть превращается в обыденность. Жизнь становится абсурдной, бессмысленной и рваной, когда жизнь человека перестает быть ценной.
Рождается человек. Неважно: война вокруг него или эпидемия, но он всегда хочет, чтобы окружающий мир обратил на него внимание. Человек тянется к добру, как подсолнух к солнцу, и когда его заставляют быть жестоким, злым и равнодушным, он начинает сходить с ума. И мир начинает сходить с ума. И уже неважно, кто с кем воюет. И куда именно шагают из конца в конец сцены белые, красные, или бандиты. Важно, что мир делает все, чтобы человек перестал быть человеком. Вот о чем для меня "Страсти по Бумбарашу" в Табакерке.
Поэтому такой важной становится в спектакле тема любви. Не только Бумбараша, но и атаманши Софьи. Любовь не нужна в этом безумном мире. Любовь - это когда другой человек заслоняет для тебя весь мир. В том существовании, где человеческая жизнь равна нулю, любовь не нужна.
Спектакль "Страсти по Бумбарашу" для меня спектакль-предупреждение. Не о том, что воевать плохо. А о том, что какие бы ни происходили страсти и ужасы, человек должен оставаться центром мира, иначе его место занимает безумие.
Владимир Машков не просто создает свой театр. Но делает это талантливо, мощно. Очень по-своему. Его учитель мог бы им гордиться.