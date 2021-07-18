Максимов: "Страсти по Бумбарашу" в постановке Машкова - это гимн театру

В нынешнем театре мне лично очень не достает... театра. Жизненность захлестнула наши подмостки. Все как-то разом позабыли, что существует правда художественная и жизненная. И не то чтобы одно было хорошо, а другое дурно. Просто это cовершенно разные вещи.

"Страсти по Бумбарашу" Юлия Кима и Владимира Дашкевича в постановке Владимира Машкова - это не просто театр. И даже не просто театр высочайшего уровня. Это, если угодно, гимн театру.

Сначала поражает невероятный темп, в котором все происходит. Потом ты понимаешь удивительную вовлеченность всех участников процесса. Они танцуют, поют, двигаются, говорят так, словно кричат нам, зрителям: "Вы думаете, мы массовка? Мы - множество разных и темпераментных лиц. И среди нас есть совсем юные люди, а есть заслуженные артисты, звезды. Это не важно, потому что мы все помним заповедь: "Артист должен играть не роль, а спектакль".

Они все играют спектакль. И делают это блестяще. Энергия в спектакле - это не темп действия, а осознанность того, что делает актер. Чем осознанней существование на сцене, тем мощнее энергия. Все участники спектакля - а их, на минуточку, сорок пять человек - существуют словно на краю бездны, на грани. Отчаяние - наверное, то слово, которое определяет их существование.

Вот человек. Его зовут странным именем Бумбараш. (Блистательная работа Севастьяна Смышникова). Вот его возлюбленная Варя (браво, Ангелина Пахомова). Вот его брат Гаврила (очень глубокая, и, я бы сказал, подлинная работа Александра Кузьмина). Вот его друзья Яша и Левка (чудесные Владислав Миллер и Павел Шевандо). Казалось бы, все есть для чудесной жизни. Но люди зачем-то придумали войну, придумали безумие, и вот вовлекается человек в этот водоворот. И существует в нем как умеет.

Александр Боровский вместе с художником по свету Дамиром Исмагиловым создают рваный мир, в котором нет ничего целого. Мир, состоящий из частей. Как и замечательные костюмы Марии Боровской - кусочки, части. Алла Сигалова - замечательный хореограф, как известно, - танцев много, движений много. И непривычная гармония - гармония людей на краю бездны. Людей, которые вкладывают в свои движения не тягу к красоте, а отчаяние тех, кто живет под свист пуль и грохот снарядов.

Анна Чиповская умудряется создать в этом мире судьбу-женщину, как бы тоже склеенную из лоскутков. От фарса и ернической жестокости до подлинности и трагичности любви... В этой небольшой по сценическому времени роли Чиповская умудряется сыграть все.

Но тут возникает вопрос: а вот это буйство, обилие поразительной музыки Дашкевича, взрывы, пиротехники, сорок пять артистов, короче говоря: все эти страсти, они зачем? Чтобы что? Чтобы сказать нам, что война - это плохо, особенно гражданская?

Юлий Ким написал замечательную притчу. Притчу - это важно. Недаром, в отличие от знаменитого фильма, персонажи спектакля говорят стихами. А притча - это такое произведение, которое в каждую эпоху читается по-другому.

Помните знаменитую фразу Пушкина: "Что со мной сделала Татьяна, она вышла замуж"? Не сравнивая, разумеется, Машкова с Пушкиным, все-таки должен сказать, что талант художника всегда сильнее разума. И когда мы имеем дело с талантливым произведением, часто в нем вычитывается или "высматривается" то, что автор, быть может, осознанно и не вкладывал. А оно возникло.

Машков поставил спектакль мастерски. В нем работает каждая деталь. Каждое движение, каждый жест решены. Ничего случайного нет. Ни одного равнодушного лица не увидите. Но о чем "Страсти по Бумбарашу"?

Я увидел в этой постановке театра Олега Табакова очень нужное и актуальное предупреждение о том, в какой ужас и кошмар может превратиться мир, если жизнь отдельного человека перестает в нем иметь значение. Каждый день мы - не герои гражданской войны, а вот именно мы, жители XXI века, читаем о смерти известных людей. А сколько еще умирает неизвестных? А сколько у каждого из нас ушло друзей, знакомых, родственников?

Привыкаем? Привыкаем, что постепенно - не по нашей вине - мир превращается в такое сообщество людей, где смерть превращается в обыденность. Жизнь становится абсурдной, бессмысленной и рваной, когда жизнь человека перестает быть ценной.

Рождается человек. Неважно: война вокруг него или эпидемия, но он всегда хочет, чтобы окружающий мир обратил на него внимание. Человек тянется к добру, как подсолнух к солнцу, и когда его заставляют быть жестоким, злым и равнодушным, он начинает сходить с ума. И мир начинает сходить с ума. И уже неважно, кто с кем воюет. И куда именно шагают из конца в конец сцены белые, красные, или бандиты. Важно, что мир делает все, чтобы человек перестал быть человеком. Вот о чем для меня "Страсти по Бумбарашу" в Табакерке.

Поэтому такой важной становится в спектакле тема любви. Не только Бумбараша, но и атаманши Софьи. Любовь не нужна в этом безумном мире. Любовь - это когда другой человек заслоняет для тебя весь мир. В том существовании, где человеческая жизнь равна нулю, любовь не нужна.

В том существовании, где человеческая жизнь равна нулю, любовь не нужна

Спектакль "Страсти по Бумбарашу" для меня спектакль-предупреждение. Не о том, что воевать плохо. А о том, что какие бы ни происходили страсти и ужасы, человек должен оставаться центром мира, иначе его место занимает безумие.

Человек должен оставаться центром мира, иначе его место занимает безумие

Владимир Машков не просто создает свой театр. Но делает это талантливо, мощно. Очень по-своему. Его учитель мог бы им гордиться.