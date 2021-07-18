МЧС предлагает смягчить правила разведения костров на дачных участках

МЧС подготовило проект постановления правительства, разрешающего сжигать сухую растительность на личных участках на расстоянии 15 метров от построек. Об этом сообщает РИА Новости.

"При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек", - говорится в документе.

Если же дачник будет использовать для сжигания сухой травы бочки, мангалы или другие емкости, то минимальное расстояние от построек предлагается сократить до десяти метров. Сейчас сжигать мусор, траву, листву и другие отходы можно на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки. От хвойного леса и молодняка открытый огонь должен находиться в 100 метрах, а от лиственного леса - в 30 метрах.

Территорию вокруг костра необходимо очистить от валежника, сухой травы и других горючих материалов в радиусе десяти метров. Оставлять без присмотра огонь запрещается.