МИД: Ведя переговоры с талибами, РФ выполняет решение СБ ООН

Вступив в переговоры с движением "Талибан" (организация запрещена в РФ - прим. "РГ"), Россия на практике выполняет резолюцию Совета безопасности ООН по урегулированию ситуации в Афганистане. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Движение талибов является частью межафганского диалога. Того самого диалога, который Совбез призвал все страны поощрять. В резолюции Совета Безопасности от марта 2020 года движение талибов заявлено именно в этом качестве. Мы исполняем резолюцию Совбеза. Мы ее поддержали как страна. Мы ее реализуем на практике", - сказала высокопоставленный дипломат в интервью телеканалу "Россия-1".

Одновременно Захарова подтвердила, что Россия "всячески подтверждает свою решимость в борьбе с международным терроризмом и неприятие какой-либо террористической деятельности, в том числе движения талибов".