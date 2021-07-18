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18.07.2021 18:50
Рубрика: Экономика

Миркин: Российские семьи пока плохо умеют управлять своими финансами

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(8511)
Все мы, от мала до велика, пытаемся во что-то вложиться, сохранить или даже увеличить имущество, свое и семьи. В 2020 г. мы находились по уровню инфляции на 101-м месте в мире (чем выше, тем хуже). Один-два раза в 10-15 лет у нас дома - финансовые кризисы. За 30 лет мы пережили шесть взрывных девальваций рубля (1994, 1998, 2008/2009, 2014, 2018, 2020 годы). За семь последних лет потеряли половину банков и еще больше других финансовых институтов. На каждый финансовый шок из-за рубежа мы обычно отвечаем "с рычагом". А недвижимость? Ее тоже мотает. В 1998-1999, 2009, 2015-2017 годах были большие падения цен на нее. А сегодня что? Не мыльный ли пузырь в квартирах и домах? Как сберечься семье, пытающейся создать финансовую подушку?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Общее правило - вкладывать прежде всего в самих себя, в детей, в свое дело, делать себя как можно дороже на рынке труда, поддерживать способность генерировать доходы до самых преклонных лет. Здоровье, языки, уникальные умения, образование, широкий круг общения - все в копилку. Быть рантье, скорее всего, не получится. Во всем мире уже 40 лет один и тот же тренд - снижение процента. И мы его не минуем. Процент ниже инфляции, отрицательный процент стал нормой. Отдать деньги в банк, закрыть глаза и жить припеваючи, скорее всего, не получится. Запастись средствами на всю жизнь удастся лишь немногим.

Быть рантье, скорее всего, не получится. Во всем мире уже 40 лет один и тот же тренд - снижение процента

Для разных семей - разные рецепты. По всем опросам, до 65% семей не могут делать сбережения, живут от получки до получки. Только 24% семей легко сводят концы с концами при покупке самого необходимого, 50% семей не могут заменить самую простую мебель (Росстат, 2020). Для таких семей главное - не перебрать кредитов, искать новые источники дохода, не опускать руки, не останавливаться. До 25-30% семей, по оценке, способны делать небольшие сбережения. У них вы найдете до 30-100 тыс. руб. на депозитах в банке, немного валютной наличности, до 1-2 тысяч евро или долларов. Может быть, несколько золотых или серебряных монет. До 90-95% доходов уходит на текущее потребление.

До 65% семей не могут делать сбережения, живут от получки до получки

Для таких семей мало советов. Разве что не гоняться за доходностью, быть осторожными в выборе банков и не забредать в финансовые пирамиды, их по-прежнему сотни, особенно в интернете. Не слишком полагаться на государство. Умерить аппетит к кредитам, не попасть в долговую западню при малейших неприятностях в жизни. "Как-нибудь отдам" - только не это! И быть как можно активнее, чтобы стать дороже как "товар" на рынке труда и выбраться из "умеренной бедности".

Что в активах таких семей перекрывает инфляцию? В 2014-2020 годах цены на товары и услуги для населения выросли в 1,53 раза (Росстат). Если в январе 2014 г. в банк внесен депозит на год и его держали бы до конца 2020 г., продлевая каждый год, то его сумма увеличилась бы в 1,62 раза (ЦБР). А если бы купили валюту? 1 евро в начале 2014 г. - это 45 руб. 6 коп., в конце 2020 г. - 90 руб. 86 коп. Рост - больше, чем в 2 раза. Но так бывает не всегда, у каждого времени свои законы.

Фото: iStock
Названы сроки для накопления миллиона рублей в разных регионах России

До 0,5% российских семей - "богачи" даже по меркам развитых стран. У них свои советчики, свои двери в банках, свои управляющие "премиум". А кто еще? По оценке, в России 5-10% состоятельных семей, до 10-15 млн человек. Конечно, лучше бы их было 30-40 млн. Мы были бы, как экономика, совсем другими.

Что ж, возьмем "среднюю температуру" по больнице. В такой семье - до 2-4 млн. руб., квартира и, может быть, дом, кусок земли. Скорее всего, вам за сорок. В загашнике лежат до 5-10 тысяч наличных долларов или евро. Вы думаете, что валюта - это правильно, рубль будет еще слабеть. Есть двое детей, и, чтобы их вырастить, в них вложены за 15-20 лет несколько миллионов рублей (по всем расчетам, не меньше).

У вас наверняка есть депозит в банке до 1-1,5 млн руб. А что еще? Строиться еще раз и брать кредит? Сил нет, и слишком дорого. Может быть, акции? В 2014-2020 годах рублевый индекс акций Московской биржи вырос в 2,2 раза и перекрыл инфляцию. Причина - девальвация рубля. В долларах наш рынок стоил примерно так же, как 7 лет назад. Но в индекс просто так не вложишься. В нем десятки акций, нужно выбирать отдельные. Рынок может колебаться на десятки процентов в год, как в 2020 г. Нужна хотя бы минимальная финансовая культура, чтобы не бежать за модой, не вкладываться по слухам, не покупать, когда вот-вот все грохнется. Самим отбирать компании - "товары" по их успешности, по финансовой надежности, по величине дивидендов.

Что еще может опередить инфляцию? Российские еврооблигации, привязанные к валюте, иностранные акции, торгуемые в Петербурге. Рублевые облигации, если поискать. Там тоже свои штормы и риски - их нужно уметь считать. Главное - понимать, что все это не сложнее, чем выбрать автомобиль. Если глава семьи обожает прыжки с парашютами, то точно забредет в самые опасные закоулки рынка. Деривативы, структурированные продукты, бумаги компаний-новичков, полубанкротов, модных отраслей, венчуры, криптоактивы, любые финансовые инновации, бизнес знакомых, чьи-то сумасшедшие сделки. Все, что дает финансовый рычаг, сверхдоходность или, наоборот, буйные потери. Что сказать? Это как гоночный автомобиль. Чтобы сесть за руль, нужно уметь с ним управляться.

Знать, учиться, пробовать и, самое главное, каждый день управлять финансами семьи - риском, доходностью и ликвидностью ее активов. Мы пока это плохо умеем. Мы пока в этом проигрываем семьям развитых стран. Мы пока еще действуем скорее как временщики. Но без этого ни российские семьи, ни наша экономика никогда не станут зажиточными.

Россияне назвали доход, необходимый для накоплений в старости
Экономика Финансы Колонка Якова Миркина

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