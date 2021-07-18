Миркин: Российские семьи пока плохо умеют управлять своими финансами

Все мы, от мала до велика, пытаемся во что-то вложиться, сохранить или даже увеличить имущество, свое и семьи. В 2020 г. мы находились по уровню инфляции на 101-м месте в мире (чем выше, тем хуже). Один-два раза в 10-15 лет у нас дома - финансовые кризисы. За 30 лет мы пережили шесть взрывных девальваций рубля (1994, 1998, 2008/2009, 2014, 2018, 2020 годы). За семь последних лет потеряли половину банков и еще больше других финансовых институтов. На каждый финансовый шок из-за рубежа мы обычно отвечаем "с рычагом". А недвижимость? Ее тоже мотает. В 1998-1999, 2009, 2015-2017 годах были большие падения цен на нее. А сегодня что? Не мыльный ли пузырь в квартирах и домах? Как сберечься семье, пытающейся создать финансовую подушку?

Общее правило - вкладывать прежде всего в самих себя, в детей, в свое дело, делать себя как можно дороже на рынке труда, поддерживать способность генерировать доходы до самых преклонных лет. Здоровье, языки, уникальные умения, образование, широкий круг общения - все в копилку. Быть рантье, скорее всего, не получится. Во всем мире уже 40 лет один и тот же тренд - снижение процента. И мы его не минуем. Процент ниже инфляции, отрицательный процент стал нормой. Отдать деньги в банк, закрыть глаза и жить припеваючи, скорее всего, не получится. Запастись средствами на всю жизнь удастся лишь немногим.

Быть рантье, скорее всего, не получится. Во всем мире уже 40 лет один и тот же тренд - снижение процента

Для разных семей - разные рецепты. По всем опросам, до 65% семей не могут делать сбережения, живут от получки до получки. Только 24% семей легко сводят концы с концами при покупке самого необходимого, 50% семей не могут заменить самую простую мебель (Росстат, 2020). Для таких семей главное - не перебрать кредитов, искать новые источники дохода, не опускать руки, не останавливаться. До 25-30% семей, по оценке, способны делать небольшие сбережения. У них вы найдете до 30-100 тыс. руб. на депозитах в банке, немного валютной наличности, до 1-2 тысяч евро или долларов. Может быть, несколько золотых или серебряных монет. До 90-95% доходов уходит на текущее потребление.

До 65% семей не могут делать сбережения, живут от получки до получки

Для таких семей мало советов. Разве что не гоняться за доходностью, быть осторожными в выборе банков и не забредать в финансовые пирамиды, их по-прежнему сотни, особенно в интернете. Не слишком полагаться на государство. Умерить аппетит к кредитам, не попасть в долговую западню при малейших неприятностях в жизни. "Как-нибудь отдам" - только не это! И быть как можно активнее, чтобы стать дороже как "товар" на рынке труда и выбраться из "умеренной бедности".

Что в активах таких семей перекрывает инфляцию? В 2014-2020 годах цены на товары и услуги для населения выросли в 1,53 раза (Росстат). Если в январе 2014 г. в банк внесен депозит на год и его держали бы до конца 2020 г., продлевая каждый год, то его сумма увеличилась бы в 1,62 раза (ЦБР). А если бы купили валюту? 1 евро в начале 2014 г. - это 45 руб. 6 коп., в конце 2020 г. - 90 руб. 86 коп. Рост - больше, чем в 2 раза. Но так бывает не всегда, у каждого времени свои законы.

До 0,5% российских семей - "богачи" даже по меркам развитых стран. У них свои советчики, свои двери в банках, свои управляющие "премиум". А кто еще? По оценке, в России 5-10% состоятельных семей, до 10-15 млн человек. Конечно, лучше бы их было 30-40 млн. Мы были бы, как экономика, совсем другими.

Что ж, возьмем "среднюю температуру" по больнице. В такой семье - до 2-4 млн. руб., квартира и, может быть, дом, кусок земли. Скорее всего, вам за сорок. В загашнике лежат до 5-10 тысяч наличных долларов или евро. Вы думаете, что валюта - это правильно, рубль будет еще слабеть. Есть двое детей, и, чтобы их вырастить, в них вложены за 15-20 лет несколько миллионов рублей (по всем расчетам, не меньше).

У вас наверняка есть депозит в банке до 1-1,5 млн руб. А что еще? Строиться еще раз и брать кредит? Сил нет, и слишком дорого. Может быть, акции? В 2014-2020 годах рублевый индекс акций Московской биржи вырос в 2,2 раза и перекрыл инфляцию. Причина - девальвация рубля. В долларах наш рынок стоил примерно так же, как 7 лет назад. Но в индекс просто так не вложишься. В нем десятки акций, нужно выбирать отдельные. Рынок может колебаться на десятки процентов в год, как в 2020 г. Нужна хотя бы минимальная финансовая культура, чтобы не бежать за модой, не вкладываться по слухам, не покупать, когда вот-вот все грохнется. Самим отбирать компании - "товары" по их успешности, по финансовой надежности, по величине дивидендов.

Что еще может опередить инфляцию? Российские еврооблигации, привязанные к валюте, иностранные акции, торгуемые в Петербурге. Рублевые облигации, если поискать. Там тоже свои штормы и риски - их нужно уметь считать. Главное - понимать, что все это не сложнее, чем выбрать автомобиль. Если глава семьи обожает прыжки с парашютами, то точно забредет в самые опасные закоулки рынка. Деривативы, структурированные продукты, бумаги компаний-новичков, полубанкротов, модных отраслей, венчуры, криптоактивы, любые финансовые инновации, бизнес знакомых, чьи-то сумасшедшие сделки. Все, что дает финансовый рычаг, сверхдоходность или, наоборот, буйные потери. Что сказать? Это как гоночный автомобиль. Чтобы сесть за руль, нужно уметь с ним управляться.

Знать, учиться, пробовать и, самое главное, каждый день управлять финансами семьи - риском, доходностью и ликвидностью ее активов. Мы пока это плохо умеем. Мы пока в этом проигрываем семьям развитых стран. Мы пока еще действуем скорее как временщики. Но без этого ни российские семьи, ни наша экономика никогда не станут зажиточными.