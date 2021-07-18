Мишустин поручил обеспечить регионы вакцинами против COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин против коронавируса. "Учитывая растущий спрос, нужно увеличить объемы производства. Важно обеспечить достаточное количество вакцин в субъектах Российской Федерации", - заявил он.

Михаил Мишустин: Для продолжения бесперебойной работы медицинских учреждений в субъекты Федерации направят дополнительно свыше 85 миллиардов рублей. Фото: РИА Новости

Глава правительства собрал президиум Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, чтобы обсудить, как развивается эпидемиологическая ситуация в стране. "В ряде регионов уровень распространения коронавируса остается достаточно высоким, и нагрузка на больницы, поликлиники, амбулатории, другие учреждения в этой сфере растет", - подчеркнул Мишустин.

Для продолжения бесперебойной работы медицинских учреждений в субъекты Федерации направят свыше 85 миллиардов рублей. "Чтобы не допустить остановок в проведении плановых приемов пациентов, правительство уже направляло в июне 25 миллиардов рублей, а сейчас выделяем дополнительные средства, которые позволят людям своевременно и в полном объеме получать необходимую им помощь", - сказал премьер. Министерству здравоохранения поручено ускорить доведение средств на места.

Участники совещания ситуацию с коронавирусом характеризовали как напряженную и сложную. В то же время наметилось замедление темпов прироста заболеваемости. Если три-четыре недели назад, заметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, они достигали 37 процентов за неделю, то сейчас всего лишь два.

- В Российской Федерации по результатам молекулярно-генетического мониторинга наблюдается рост встречаемости штамма "Дельта" с единичных находок в апреле, с 41 процента в июне до 67,9 процента за прошедший период июля. То есть сегодня распространенность составляет порядка 70 процентов, - заявила главный санитарный врач России.

В числе регионов, где показатели постепенно улучшаются, значится и Москва. "От пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций", - заявил мэр города Сергей Собянин. Поэтому в столице решили, во-первых, на шесть тысяч сократить количество ковидных коек, а во-вторых, отказаться от обязательных QR-кодов в кафе и ресторанах.

Все больше людей хотят сделать прививку. Учитывая растущий спрос, нужно увеличить объемы производства

Стабилизировать положение в Москве помогли ограничительные меры и вакцинация. "В предыдущие шесть месяцев было привито первым компонентом 1,7 миллиона человек, а только за последний месяц - более 2 миллионов человек", - подчеркнул Собянин.

Вакцинация в целом по стране проходит стабильно, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко. Система здравоохранения справляется со всеми процессами, с учетом мобильных бригад действует более 13,5 тысячи прививочных пунктов. Ежедневно вакцинацию проходят более 500 тысяч человек. "В некоторые дни доходит до миллиона вакцинированных граждан", - заявил глава минздрава.

"С учетом того, что профессиональное сообщество выработало рекомендации по повторной вакцинации спустя шесть месяцев после заболевания и вакцинации, конечно, требуемые объемы вакцин возросли, и важно, чтобы промышленность их своевременно производила для обеспечения населения", - сказал Мурашко. По его словам, на этой неделе в регионы начнут поставлять "Спутник Лайт" для повторной вакцинации.

Российские производители вакцины "Спутник V" взяли обязательство поставить к 1 октября по новому контракту 57 миллионов комплектов препарата, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Предыдущий контракт на 30 миллионов комплектов исполнен полностью. Также до 1 ноября будет поставлено 10 миллионов доз "Спутника Лайт".

Согласованы полугодовые контракты по остальным вакцинам. Производители "ЭпиВакКороны" намерены поставить до 20 декабря 9,4 миллиона доз. Предприятия, выпускающие "КовиВак", должны до 15 декабря произвести два миллиона комплектов, но хотят нарастить выпуск опережающими темпами сверх этого объема.

Официально

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил более 204 миллиардов рублей на единовременные выплаты на школьников. "Родители начнут получать выплаты уже с середины августа. Так, чтобы они спокойно могли купить своим детям все необходимое для школы", - заявил он ранее на заседании правительства.

Выплаты положены родителям, усыновителям, опекунам, попечителям детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполняется 6 лет до 1 сентября включительно. Также заявление могут подать молодые люди с инвалидностью в возрасте 18-23 лет (или их родители и законные представители), если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

Прием заявлений начался 15 июля и продлится до 1 ноября. Сделать это можно как лично в территориальном отделении Пенсионного фонда, так и дистанционно на портале госуслуг.

Между тем

Срок действия подлежащих замене паспортов продлен

Михаил Мишустин продлил на 90 дней действие российских паспортов, подлежащих замене при достижении 20 и 45 лет. Ранее документ автоматически становился недействительным, а граждане на период оформления нового получали временное удостоверение личности.

Постановление правительства исключает необходимость срочно менять паспорт после дня рождения. Документ будет оставаться действительным до оформления нового, но не более чем 90 дней. Кроме того, до 90 дней продлен срок подачи документов на получение паспорта гражданина при достижении 14 лет.

Также с 1 июля 2022 года российский паспорт будет оформляться за пять дней. Срок установлен как для случаев подачи заявления по месту жительства, так и по месту пребывания. Сейчас он составляет 10 и 30 дней соответственно.