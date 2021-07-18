Мишустин выделил более 204 млрд рублей на выплаты для школьников

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил более 204 миллиардов рублей для единовременных выплат на школьников.

"Родители начнут получать выплаты уже с середины августа. Так, чтобы они спокойно могли купить своим детям все необходимое для школы", - заявил он ранее на заседании правительств.

Выплаты положены родителям, усыновителям, опекунам, попечителям детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполняется 6 лет до 1 сентября включительно. Также заявление могут подать молодые люди с инвалидностью в возрасте 18-23 лет (или их родители и законные представители), если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

Прием заявлений начался 15 июля и продлится до 1 ноября. Сделать это можно как лично в территориальном отделении Пенсионного фонда, так и дистанционно на портале госуслуг.