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18.07.2021 11:39
Рубрика: Экономика

Мишустин выделил более 204 млрд рублей на выплаты для школьников

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин выделил более 204 миллиардов рублей для единовременных выплат на школьников.
Фото: Александр Корольков/ РГ Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: Александр Корольков/ РГ
Минцифры: Более 8 млн родителей оформили заявление на "школьную" выплату

"Родители начнут получать выплаты уже с середины августа. Так, чтобы они спокойно могли купить своим детям все необходимое для школы", - заявил он ранее на заседании правительств.

Выплаты положены родителям, усыновителям, опекунам, попечителям детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполняется 6 лет до 1 сентября включительно. Также заявление могут подать молодые люди с инвалидностью в возрасте 18-23 лет (или их родители и законные представители), если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

Прием заявлений начался 15 июля и продлится до 1 ноября. Сделать это можно как лично в территориальном отделении Пенсионного фонда, так и дистанционно на портале госуслуг.

Экономика Пенсии и пособия Декретные и пособия на ребенка

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