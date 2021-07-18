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18.07.2021 20:37
Рубрика: В мире

На украинских пограничников напали сотрудники СБУ

Текст: Александр Гусаров
Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

К инциденту на границе Сумской области и России, во время которого произошло нападение на наряд украинских пограничников, причастны сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в воскресенье заявили в самой украинской спецслужбе, передает РИА Новости.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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"На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками службы, отстранены от работы", - сообщили в ведомстве.

В ночь на воскресенье на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум украинским пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения. При этом преступникам удалось похитить табельное оружие военнослужащих и скрыться на территории Украины.

В пресс-службе СБУ заверили, что ведомство будет сотрудничать со следствием для привлечения виновных в нападении на пограничников к ответственности "безотносительно к должностям и фамилиям".

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