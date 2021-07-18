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18.07.2021 18:40
Рубрика: Власть

Находившимся в отъезде положена компенсация за пострадавший от стихии дом

Компенсацию за пострадавший от стихии дом получат даже жители, находившиеся в отъезде
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(8511)
Ассоциация юристов России разъяснила, как гражданам получить компенсацию за пострадавшие от наводнений или лесных пожаров жилища. Принципиальный момент: отсутствие человека дома во время разгула стихии - не повод отказывать ему в компенсации.
Фото: Дмитрий Тупиков/РИА Новости Фото: Дмитрий Тупиков/РИА Новости
Фото: Дмитрий Тупиков/РИА Новости

"Местонахождение лиц для данной ситуации не имеет значения, - подчеркнула член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Для оформления единовременной материальной помощи или финансовой помощи проводится созданная местной администрацией комиссия для определения размера ущерба, которая проводит обследование жилого помещения заявителя".

Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
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Разъяснения даны в рамках масштабного проекта Ассоциации юристов России "Защита социальных, трудовых прав граждан и малого бизнеса". Проект в начале года стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Согласно закону граждане России имеют право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций.

Как поясняет член АЮР Мария Спиридонова, местная администрация в течение установленного срока проводит обследование жилого помещения и принимает решение о включении или невключении гражданина в списки пострадавших.

"Право на получение единовременной материальной и финансовой помощи имеют граждане, признанные пострадавшими в результате ЧС или постоянно проживающие в населенном пункте, подвергшемся наводнению", - говорит она.

Некоторые администрации иногда отказывают гражданам в компенсации на том основании, что они во время бедствия находились в отъезде. Но, как напоминают в АЮР, недавно Верховный суд России в обзоре судебной практики специально остановился на этом моменте. "Отсутствие гражданина на день возникновения чрезвычайной ситуации в жилом доме, в котором он постоянно проживает, утраченном в результате такой чрезвычайной ситуации, не лишает его права на получение меры государственной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилого помещения", - подчеркивается в документе Верховного суда.

"Заявление и документы для получения единовременной материальной и финансовой помощи из федерального и городского бюджетов нужно подать в отдел соцзащиты населения. Если говорить о страховых выплатах по договору страхования имущества - в страховую компанию, с которой заключен договор, - объясняет Мария Спиридонова. - Согласно федеральному закону о защите населения и территорий от чрезвычайной ситуаций предусмотрены выплаты для частичного покрытия расходов в связи с утратой имущества первой необходимости. Для получения помощи составляется список граждан на получение финансовой помощи в связи с утратой имущества".

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Как получить компенсацию за пострадавший от наводнения дом

Выплаты гражданам могут осуществляться за счет средств, предусмотренных в местном бюджете на ликвидацию ЧС муниципального характера, если их предоставление предусмотрено муниципальным нормативно-правовым актом. "Регион может оказать финансовую помощь муниципалитетам при недостаточности средств в их бюджетах на ликвидацию последствий ЧС муниципального характера, - продолжает член АЮР. - Следует обратить внимание также на наличие региональных программ страхования жилья от пожаров, наводнений и ураганов и подобных катаклизмов, которые позволяют гражданам рассчитывать на соответствующее возмещение. Перечень рисков, подлежащих страхованию, утвержден минфином. В него входят природные стихийные бедствия (землетрясение, оползень, ураган, паводок, сход лавины и другие), ситуации техногенного характера (обрушение, аварии на производственных объектах), пожары. Кроме того, регионы могут учитывать в программах другие чрезвычайные ситуации".

Что касается выплаты из федерального бюджета, то, как ранее сообщали в МЧС, финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости из расчета за частично утраченное имущество оказывается в размере 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное имущество выплатят в качестве помощи 100 тысяч рублей на человека.

Власть Право Общество Соцсфера Помощь пострадавшим

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