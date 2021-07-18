Назван максимально негативный прогноз по кусу рубля

Реальный сектор экономики уже начал восстанавливаться, но продлится это достаточно долго. Есть шансы и на восстановление доходов населения. Для курса рубля самыми главными событиями недели станут решения по ставкам. В четверг его примет Европейский ЦБ, а в пятницу - Банк России.

О новостном фоне валютных торгов "Российской газете" рассказал Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute. Также он дал прогноз по курсу рубля и восстановлению доходов россиян:

- Важнейшие события для курсов валют на следующей неделе - это данные по инфляции, квартальная отчетность американских крупнейших компаний, выступления главы ФРС Джерома Пауэлла перед Сенатом и ситуация с третьей волной пандемии.

Если говорить о рубле, то к этим факторам прибавляется еще и динамика цен на нефть. Фокус инвесторов будет направлен на дальнейшее развитие проблемы ОПЕК+, где сейчас назревает серьезный конфликт. Еще два важных события для рубля - это решение по ставке от Европейского ЦБ в четверг и решение по ключевой ставке от ЦБ РФ в пятницу.

Несмотря на снижение стоимости барреля нефти почти на 3 процента, рубль провел эту неделю достаточно уверенно. И закрыл ее чуть выше 74 рублей за доллар и 87,5 рубля за евро. Предполагаемая динамика на следующей неделе - это 73,5-76 рублей за доллар и 87-89,5 рубля за евро.

Наиболее вероятным сценарием до конца июля будет борьба инвесторов и кэрри-трейдеров с частными продавцами валюты. Всплеск продаж рубля будет связан с наступлением второй половины лета и отпускного сезона. А эпидемиологическая обстановка позволяет посетить ряд курортов, которые всегда пользовались популярностью у российских отдыхающих - Турцию, Египет, Кипр.

Помимо этого, рубль окончательно потеряет поддержку от экспортеров в виде продажи валюты для уплаты НДПИ и налога на прибыль. Тем не менее, на стороне рубля должно сыграть ожидаемое серьезное повышение ключевой ставки ЦБ 23 июля, которое может составить 0,75-1 процент.

Важным новостным фоном для рубля станут дальнейшие переговоры ОПЕК+, которые все активнее погружаются в конфликты. Вслед за ОАЭ повышения квот потребовал Ирак. На этом фоне нефть ушла со своих многолетних максимумов и опустилась до 73 долларов за баррель. И, вполне возможно, опустится ниже 70 долларов, что негативно отразится на рубле.

Поэтому не исключено падение курса руля вплоть до 76 за доллар и 89 - за евро. Это максимально негативный прогноз. Однако он маловероятен. Более реальный диапазон движения российской валюты находится на уровнях в 73,5-75 рублей за доллар и 87-88 рублей за евро.

Что касается реального сектора экономики, то он однозначно восстанавливается. Но этот процесс будет продолжаться достаточно долго. Индикатором для заявлений о восстановлении экономики может быть профицитный бюджет. Этот фактор позволил говорить о преодолении кризиса.

А при сохранении ручного регулирования цен на продовольствие и стройматериалы, при сезонном снижении цен на продукты, а также успешной борьбе с третьей волной пандемии, доходы населения вполне могут начать расти. Если не в этом, то в первом полугодии следующего года.