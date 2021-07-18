Названа настройка смартфона, которую надо отключить

Приходящие на смартфон уведомления могут содержать важную информацию. О том, почему необходимо отключить показ текста уведомлений, "РГ" рассказали эксперты по кибербезопасности.

"В уведомлениях на смартфоне может приходить совершено разнообразная конфиденциальная информация: баланс банковского счета, часть деловой переписки, сугубо личные сообщения и так далее. Существует риск того, что эту информацию увидит тот, кому она не предназначена, в том числе и злоумышленник. Дальше варианты развития событий могут быть разными: неизвестно, что захочет сделать посторонний человек с полученными данными. Чтобы этого не случилось, в мобильных ОС есть функция скрытия текста нотификации. И мы рекомендуем этой функцией пользоваться", - говорит Виктор Чебышев, эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского".

По словам Романа Резвухина, заместителя руководителя лаборатории по исследованию вредоносного кода Group-IB, в пуш-уведомлениях пользователю могут приходить как коды подтверждения от онлайн-банкинга, так и коды от мессенджеров и приложений (2-й фактор), поэтому злоумышленники, получив доступ даже к заблокированному телефону, могут получить доступ к другим сервисам. "Многие банки сейчас показывают одноразовый код в пуш-уведомлениях, так что увидеть его на экране не проблема, а значит третьи лица теоретически могут узнать о наличии у вас крупной суммы денег или обойти защиту. Мы рекомендуем скрывать текст всплывающих уведомлений на заблокированном экране", - заключает эксперт.

Для того, чтобы отключить показ уведомлений на заблокированном экране на iPhone и iPad, перейдите в пункт "Настройки", прокрутите вниз до нужно вам приложения, например "Почта", нажмите на него. Далее выберете пункт "Уведомления" и параметрах меню "Показ миниатюр" нажмите на "Без блокировки". Аналогичную операцию стоит проделать и для остальных приложений - таким образом, ваш смартфон будет показывать уведомления только если он разблокирован.

На Android-смартфонах скрыть текст уведомления можно следующим образом: нажмите меню "Настройки", перейдите в пункт "Экран блокировки", далее нужно выбрать меню "уведомления" и нажмите на пункт "Только значки". Таким образом, смартфон не будет показывать текст входящих уведомлений на заблокированном экране.