Названа разница в мутации коронавируса и гриппа

У процессов мутации коронавируса и гриппа есть различия. Как отмечает генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, хотя регулярно появляются новые штаммы COVID-19, коронавирус все же мутирует гораздо медленнее.

Между тем, по словам эксперта, многие прививаются от гриппа. "Только в этом году, несмотря на то, что вирус гриппа выпал из новостной повестки, Роспотребнадзор планирует привить 60 миллионов россиян вакцинами от гриппа", - приводит его слова ТАСС. Однако ученый отмечает, что коронавирус будет мутировать всегда, и остановить этот процесс нельзя.

"Да, новые штаммы появляются постоянно. Но фактически за полтора года у коронавируса поменялись три аргинина в рецептор-связывающем домене (RBD-домене), что, по-моему мнению, смешно называть быстрой мутацией", - подчеркивает Андрей Исаев.