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18.07.2021 09:13
Рубрика: Общество

Названа разница в мутации коронавируса и гриппа

Текст: Михаил Русин

У процессов мутации коронавируса и гриппа есть различия. Как отмечает генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, хотя регулярно появляются новые штаммы COVID-19, коронавирус все же мутирует гораздо медленнее.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Между тем, по словам эксперта, многие прививаются от гриппа. "Только в этом году, несмотря на то, что вирус гриппа выпал из новостной повестки, Роспотребнадзор планирует привить 60 миллионов россиян вакцинами от гриппа", - приводит его слова ТАСС. Однако ученый отмечает, что коронавирус будет мутировать всегда, и остановить этот процесс нельзя.

"Да, новые штаммы появляются постоянно. Но фактически за полтора года у коронавируса поменялись три аргинина в рецептор-связывающем домене (RBD-домене), что, по-моему мнению, смешно называть быстрой мутацией", - подчеркивает Андрей Исаев.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Юг России Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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