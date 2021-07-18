Новак сказал, когда Россия достигнет докризисного уровня добычи нефти

По словам Новака, решение увеличивать добычу связано с тем, что мировой нефтяной рынок восстанавливается и сейчас на нем наблюдается дефицит предложения.

Участники ОПЕК+ 18 июля договорились о дальнейших параметрах увеличения производства нефти и продлении сделки до конца 2022 года. С августа этого года страны альянса ежемесячно будут увеличивать добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки. Также согласовано повышение базы добычи, от которой отсчитывается уровень сокращения. Для ОАЭ - приблизительно на 330 тыс. баррелей в сутки до 3,53 млн баррелей в сутки, для России и Саудовской Аравии - на 500 тыс. баррелей в сутки для каждой страны до 11,5 млн баррелей. База сокращения повышена для Ирака и Кувейта на 150 тыс. баррелей в сутки.

Увеличение базы, от которого отсчитывается сокращение, позволит странам дополнительно увеличить производство нефти.