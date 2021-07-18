ОПЕК+ договорились об условиях дальнейшего роста добычи нефти

С августа этого года страны альянса ежемесячно будут увеличивать добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, они смогут выйти из текущего уровня сокращения - 5,8 млн баррелей в сутки к концу сентября 2022 года.

Участники сделки согласовали повышение базы добычи, от которой отсчитывается сокращение для ОАЭ приблизительно на 330 тыс. баррелей в сутки до 3,53 млн баррелей в сутки, для России и Саудовской Аравии на 500 тыс. баррелей в сутки до 11,5 млн баррелей. Также база сокращения повышена для Ирака и Кувейта на 150 тыс. баррелей в сутки. Увеличение базы, от которого отсчитывается сокращение, позволит странам увеличить производство нефти.

На встрече в начале июля ОАЭ настаивали на пересмотре для себя базового уровня добычи, от которого рассчитывается сокращение.