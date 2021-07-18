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18.07.2021 14:57
Рубрика: Экономика

ОПЕК+ договорились об условиях дальнейшего роста добычи нефти

Текст: Сергей Тихонов
Участники ОПЕК+ договорились о дальнейших параметрах увеличения производства нефти и продлении сделки до конца 2022 года, сообщает РИА Новости.
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

С августа этого года страны альянса ежемесячно будут увеличивать добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, они смогут выйти из текущего уровня сокращения - 5,8 млн баррелей в сутки к концу сентября 2022 года.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Участники сделки согласовали повышение базы добычи, от которой отсчитывается сокращение для ОАЭ приблизительно на 330 тыс. баррелей в сутки до 3,53 млн баррелей в сутки, для России и Саудовской Аравии на 500 тыс. баррелей в сутки до 11,5 млн баррелей. Также база сокращения повышена для Ирака и Кувейта на 150 тыс. баррелей в сутки. Увеличение базы, от которого отсчитывается сокращение, позволит странам увеличить производство нефти.

На встрече в начале июля ОАЭ настаивали на пересмотре для себя базового уровня добычи, от которого рассчитывается сокращение.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК

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