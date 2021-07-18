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18.07.2021 21:50
Рубрика: В мире

Основатель Wikipedia обвинил интернет-энциклопедию в предвзятости

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(8511)
Ведущая онлайн-энциклопедия мира - "Википедия" - более не является непредвзятым источником информации. От былой политической нейтральности этого всезнающего ресурса, который посещают более шести миллиардов пользователей ежемесячно, не осталось и следа. Об этом поведал один из отцов - основателей "Википедии" Ларри Сэнгер, который в 2001 году приложил руку к созданию этой популярнейшей платформы.

В своем интервью интернет-ресурсу unherd.com Сэнгер говорит о том, что если раньше объективность "Википедии" по остросоциальной и политической проблематикам обеспечивалась "битвой идей" волонтеров - редакторов этого сайта (таковых насчитывается более 56 миллионов), то теперь право решать, как редактировать тот или иной текст, захватили приверженцы левацкой идеологии и "сторонники демократической партии США". Они, исходя из своих партийных предпочтений, не стесняются вымарывать неправильные, с их точки зрения, тексты и ссылки из глобальной интернет-энциклопедии.

Фото: EPA/BORIS ROESSLER
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В качестве примера Сэнгер привел актуальную редакцию статьи "Википедии" о действующем президенте США Джо Байдене, в которой "зачищены" практически все упоминания о многочисленных скандалах, связанных с его сыном Хантером Байденом. Не найти в этой публикации и многих резонансных аргументов представителей республиканской партии США, в том числе обвинявших семейство Байденов в коррупционных делах на Украине.

"Ты не можешь цитировать Fox News по социально-политическим вопросам. Это запрещено. Но что это означает? Это значит, что если противоречивая информация не появляется в главных левоцентристских СМИ, то она не появится в "Википедии", говорит 53-летний Сэнгер. И делает вывод о своем детище: "Никто не должен доверять "Википедии", поскольку сегодня она отражает взгляды "истеблишмента", а также удаляет ссылки на неудобные материалы, на которые банально навешивается ярлык "фейковых новостей".

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