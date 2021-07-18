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18.07.2021 09:59
Рубрика: В мире

Памятник генералу Конфедерации убрали с площади у мэрии в Луизиане

Текст: Максим Макарычев

Памятник генералу Конфедерации убрали с площади у мэрии в некогда рабовладельческом американском штате Луизиана. Видео, снятое журналистами The Daily Advertiser в субботу днем, показало, как статую генерала Альфреда Мутона поднимают с пьедестала под аплодисменты зевак. Местные СМИ сообщили, что статуя Альфреда Мутона была удалена из центра города Лафайет и будет доставлена в безопасное место до тех пор, пока не будет принято решение о том, куда она в конечном итоге отправится. На ее месте на углу Ли-авеню и Джефферсон-стрит будет установлен флагшток.

В Вирджинии удалили статуи генералов-конфедератов

Удаление статуи произошло после многолетнего судебного спора по этому поводу между властями города и неправительственными организациями. Ассоциация United Daughters ("Объединенные дочери Конфедерации") подарила статую городу в 1922 году, но официальные лица хотели перенести памятник еще в 1980 году. Организация в свое время подала судебный иск, чтобы остановить перемещение монумента, и выиграла дело. Городские власти снова попытались отменить статут Мутона в 2016 году, но в конечном итоге этого не сделали, поскольку представители United Daughters снова пригрозили судебным иском. В 2019 году участники афроамериканской организации Move the Mindset подали документы, чтобы вмешаться в спор, и город присоединился к группе в 2020 году, сообщает Associated Press.

В пятницу город достиг соглашения с United Daughters. По договоренности сторон мэрия сможет перенести статую в место, определенное группой. У United Daughters есть 45 дней, чтобы сообщить городу, куда перенести памятник, в противном случае мэрия может распорядиться им по своему усмотрению, сообщает новостное агентство.

Удаление статуи происходит на фоне продолжающихся усилий по сносу памятников Конфедерации. В прошлую субботу город Шарлотсвилл, штат Вирджиния, отменил статут монумента генерала Конфедерации Роберта Ли как памятника исторического значения после двухлетнего судебного спора и удалил его. Палата представителей конгресса на днях приняла закон об изъятии из Капитолия произведений искусства, посвященных людям, защищавшим рабство и служившим в Конфедерации.

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