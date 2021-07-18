Правительство выделит регионам более 3 млрд рублей на строительство дорог

Правительство России выделит более трех миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог в регионах, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал такое распоряжение. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Более 3,3 миллиардов рублей будет выделено на строительство и реконструкцию дорог в регионах. Такие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что около трех миллиардов рублей будет выделено на первый этап строительства скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге. Еще 250 миллионов рублей направят на ремонт дорожной сети в Тынде (Амурская область), 54 миллиона рублей - на ремонт дорог в Суздале и 41 миллион рублей на реконструкцию моста через реку Щелкан.