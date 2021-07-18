Путин призвал партнеров по АТЭС устранить барьеры для поставок вакцин

В Азиатско-Тихоокеанском регионе нужно работать вместе над выпуском вакцин от коронавируса и устранением барьеров для их производства и поставок. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на неформальном внеочередном онлайн-саммите АТЭС.

Саммит прошел в формате видеоконференции под председательством Новой Зеландии. На повестке стояли задачи по преодолению глобальных проблем в сферах здравоохранения и экономики, вызванных пандемией. Президент России согласился с коллегами в том, что действовать надо только вместе, объединяя усилия, и поддержал итоговое заявление лидеров. В документе, в частности, говорится, что чрезвычайную ситуацию в здравоохранении можно преодолеть, только обеспечив скорейший равный доступ к безопасным и эффективным, гарантированно качественным и разумным по стоимости антиковидным вакцинам. А широкая иммунизация населения от коронавируса названа глобальным общественным благом.

"К сожалению, эпидемическая ситуация в мире остается сложной", - констатировал Путин. "Ни одна из стран не застрахована от вспышек коронавируса, распространения его новых, более опасных штаммов. Не решена и проблема доступности и справедливого распределения тестов, вакцин, медикаментов, средств защиты", - добавил он. Первоочередной задачей президент назвал расширение масштабов вакцинации. Россия готова к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по организации массовой иммунизации населения, в том числе и трудовых мигрантов, реабилитации и восстановлению здоровья переболевших.

Россия готова к сотрудничеству со странами АТЭС по организации массовой иммунизации населения, в том числе - трудовых мигрантов

В России разработаны и применяются уже четыре вакцины против коронавируса. "Все они безопасные и надежные", - заверил Путин и подчеркнул, что высокое качество первой в мире вакцины против COVID-19 "Спутник V" подтверждено почти 70 государствами, официально одобрившими ее к применению. Активно продвигается и локализация производства за рубежом на основе трансфера технологий. С рядом иностранных предприятий, в том числе из экономик АТЭС, заключены контракты на выпуск "Спутника V" в совокупном объеме свыше 800 млн доз в год, сообщил он.

Президент России призвал и дальше работать сообща над созданием в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) новых мощностей по выпуску вакцин и устранением барьеров, мешающих их производству и поставкам. "От темпов вакцинации в мировом масштабе во многом, конечно, зависит то, насколько быстро удастся восстановить глобальную экономику, минимизировать риски, связанные с новыми волнами заражений, преодолеть негативные тенденции в социальной сфере", - считает он.

"Пандемия нанесла серьезный удар по всем без исключения участникам АТЭС. В наших странах число заболевших в общей сложности превысило 53 млн человек, а погибли более 1,4 млн, совокупный ВВП по итогам 2020 года снизился на 1,9 процента", - оценил Путин. В России реализован целый комплекс мер, направленных на сохранение доходов и занятости граждан, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям. Все это позволяет уже в этом году уверенно выходить на положительную динамику роста, сообщил он. "Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась", - оценил президент, заверив, что Россия готова делиться антикризисными наработками.

В условиях пандемии еще более актуальным становится углубление взаимодействия государств АТР в сфере цифровизации. Россия предлагает шире взглянуть на сотрудничество по цифровой повестке - с охватом таких направлений, как внедрение современных информационных технологий в медицине, образовании, социальной сфере, укрепление информационной безопасности и защита персональных данных. Важно также продолжить комплексную реализацию "дорожной карты" АТЭС по цифровой экономике, и активнее подключать к этой работе бизнес, считает Путин.

Еще президент заявил о необходимости прозрачной, предсказуемой и недискриминационной среды для торгово-инвестиционных потоков. Вклад в поиск путей оживления глобальной экономики могут вносить мировые бизнес-форумы, заметил он, напомнив итоги Петербургского международного экономического форума, на полях которого было подписано порядка 800 соглашений на рекордную сумму более 50 млрд долларов. Путин пригласил представителей экономик региона принять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 2-4 сентября во Владивостоке.