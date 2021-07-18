Медиков по всей России снабжают новыми служебными автомобилями

Быстро добраться до пациента в наших условиях не всегда легко. И тульские медики своей радости не скрывали: им вручили ключи от 15 новеньких "Нив".

Раньше Наталья Егорова ездила к своим пациентам на велосипеде. Фото: Алексей Фомин

"У меня несколько сел, больше тысячи пациентов, - говорит фельдшер Наталья Егорова из Кругликовского здравпункта. - Велосипед купила. А тут новость такая! Петь хочется: меняю на "Ниву" его!"

Медбрат Александр Рождественский обслуживает пациентов в трех районах. Он солидарен с коллегой, что машины как нельзя кстати: "Вызовов значительно больше, чем до пандемии. Сейчас приоритет медпомощи смещен на дом".

Новые машины станут серьезным подспорьем для врачей и в Пермском крае. За сутки им приходилось обслуживать несколько сотен адресов. А ездят на общественном транспорте. Но в этом году медики 15 районов Прикамья уже второй раз получают новые авто.

А Киришская клиническая межрайонная больница в Ленобласти получила сразу пять автомобилей. "Они предназначены для бригад неотложной помощи", - сообщил глава комитета по здравоохранению области Сергей Вылегжанин.

В регионах России приняты программы по поставке автомобилей больницам. В Белгородской области она рассчитана на пять лет. "В регион поступит 332 машины", - рассказывает начальник управления департамента здравоохранения Елена Андронова.

Так же целенаправленно работают и в Самарской области. К примеру, Центральная больница Красноармейского района за последние три года на треть обновила свой автопарк. "Это позволяет существенно улучшить доступность медицины, особенно в отдаленных районах и сельской местности", - отметил министр здравоохранения области Армен Бенян.

Все эти перемены происходят благодаря одному из важных направлений федерального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи", который реализуется в рамках нацпроекта "Здравоохранение".