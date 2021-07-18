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18.07.2021 22:00
Рубрика: Общество

Медиков по всей России снабжают новыми служебными автомобилями

Текст: Федор Костюченко
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(8511)
Быстро добраться до пациента в наших условиях не всегда легко. И тульские медики своей радости не скрывали: им вручили ключи от 15 новеньких "Нив".
Раньше Наталья Егорова ездила к своим пациентам на велосипеде. Фото: Алексей Фомин Раньше Наталья Егорова ездила к своим пациентам на велосипеде. Фото: Алексей Фомин
Раньше Наталья Егорова ездила к своим пациентам на велосипеде. Фото: Алексей Фомин

"У меня несколько сел, больше тысячи пациентов, - говорит фельдшер Наталья Егорова из Кругликовского здравпункта. - Велосипед купила. А тут новость такая! Петь хочется: меняю на "Ниву" его!"

Медбрат Александр Рождественский обслуживает пациентов в трех районах. Он солидарен с коллегой, что машины как нельзя кстати: "Вызовов значительно больше, чем до пандемии. Сейчас приоритет медпомощи смещен на дом".

Новые машины станут серьезным подспорьем для врачей и в Пермском крае. За сутки им приходилось обслуживать несколько сотен адресов. А ездят на общественном транспорте. Но в этом году медики 15 районов Прикамья уже второй раз получают новые авто.

А Киришская клиническая межрайонная больница в Ленобласти получила сразу пять автомобилей. "Они предназначены для бригад неотложной помощи", - сообщил глава комитета по здравоохранению области Сергей Вылегжанин.

Кабмин выделил регионам почти 6 млрд рублей на закупку машин скорой помощи

В регионах России приняты программы по поставке автомобилей больницам. В Белгородской области она рассчитана на пять лет. "В регион поступит 332 машины", - рассказывает начальник управления департамента здравоохранения Елена Андронова.

Так же целенаправленно работают и в Самарской области. К примеру, Центральная больница Красноармейского района за последние три года на треть обновила свой автопарк. "Это позволяет существенно улучшить доступность медицины, особенно в отдаленных районах и сельской местности", - отметил министр здравоохранения области Армен Бенян.

Все эти перемены происходят благодаря одному из важных направлений федерального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи", который реализуется в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Средняя Волга ЦФО Тульская область ПФО Пермский край СЗФО Ленинградская область ЦФО Белгородская область ПФО Самарская область Национальные проекты 2019-2024

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