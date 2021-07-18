На Ярославском шоссе столкнулись девять автомобилей

Крупная авария произошла на Ярославском шоссе в Подмосковье - в районе города Пушкино. Как сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области, водитель КамАЗа не справился с управлением и задел восемь легковых авто.

"В 14:05 на 44-м км Ярославского шоссе водитель КамАЗа не справился с управлением и опрокинулся, повредив восемь легковых автомобилей. Пострадавших в результате ДТП нет", - цитирует ТАСС представителя ведомства.

В свою очередь в Главном управлении МЧС России по Московской области добавили, что в аварии есть пострадавший. В результате ДТП движение на автодороге не перекрывалось, но затруднено. На месте происшествия возгорания нет.