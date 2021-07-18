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18.07.2021 22:40
Рубрика: Происшествия

Сбившую трех детей в столице девушку могут перевести в СИЗО

Виновницу ДТП с детьми прокуратура требует отправить в СИЗО
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Столичный выпуск № 160(8511)
Прокуратура Москвы требует переквалифицировать действия обвиняемой в совершении ДТП в Солнцеве и изменить ей меру пресечения.

В настоящее время 18-летней девушке, которая в пятницу на переходе сбила троих малолетних детей, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В субботу Никулинский суд Москвы отправил ее на два месяца под домашний арест. К этому моменту было известно о гибели одного пятилетнего мальчика. Однако позже стало известно, что в больнице умер еще один пострадавший мальчик. Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, прокуратура потребовала от органов полиции незамедлительно предъявить женщине обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ - то есть нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц и возбудить перед судом ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. В то же время, как отметили в прокуратуре, законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятия его из органов полиции в Следственный комитет, в настоящее время не имеется.

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В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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