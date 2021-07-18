Собянин дал старт избирательной кампании в Москве

Лидер столичного списка "Единой России" Сергей Собянин встретился в штабе общественной поддержки с кандидатами в депутаты Госдумы и сторонниками партии. Эта встреча стала для столичных "единороссов", по сути, стартом избирательной кампании на предстоящих выборах в Госдуму .

В своем выступлении Собянин отметил, что Москва развивается такими темпами, что через пять лет это будет совершенно другой город: лучше и комфортнее. Но для этого ей надо постоянно двигаться вперед. "Небольшие темпы движения и небольшие шаги вперед противопоказаны такому городу, - говорил он. - Улучшения на 5-7% людьми не воспринимаются совсем, они воспринимаются ими как деградация. Нужно улучшать в разы и тогда становится понятно, что что-то происходит". Цель этого движения - сделать Москву городом, в центре которого человек, для которого Москва - лучший город земли. Добиться этого можно, по мнению Собянина, если не просто слышать каждого москвича, а понимать, что приходится иметь дело с разными людьми, с разными взглядами и разными настроениями. "Кому-то нужен мост, кому-то не нужен мост, кому-то нужно метро под боком, кому-то оно категорически не нужно, - говорил он. - И вот это постоянное нахождение компромисса, ощущение, понимание этих вещей, а быть может, даже и формирование - это очень важно. Важно не только слышать и подстраиваться, а формировать". "Единой России" - партии большинства, представители которой работают на нужды москвичей на самых разных уровнях власти - муниципальном, городском, федеральном, уверен Собянин, это под силу.

Столица развивается быстрыми темпами - через пять лет город будет еще комфортнее

Говоря о задачах, которые решает Москва в области здравоохранения, он напомнил о программе комплексной модернизации поликлиник, уже запущенной в городе: "Всегда хотелось бы перейти на новый уровень стандарта. Но когда люди приходят в первичное звено, поликлиники, построенные в 1960-70-х годах, а то и раньше, сложно говорить об улучшении дел в здравоохранении. Вот почему принято решение о создании на базе морально устаревших корпусов, старых зданий суперсовременных поликлиник".

Своим видением, что нужно сделать в городе для улучшения жизни москвичей, поделились и кандидаты в депутаты. Главный врач городской клинической больницы N 52 Марьяна Лысенко отметила, что Москва первой в стране создала стандарт быстрого переоснащения клиник под лечение коронавируса. Теперь же, по ее мнению, нужно продумать, как москвичам, перенесшим коронавирус, обеспечить реабилитацию - таких единых стандартов пока нет.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой обратил особое внимание на меры поддержки семей. "Я считаю, что в России многодетная семья с рождением каждого ребенка должна богатеть, а не беднеть, - сказал он. - Наши избиратели должны понимать, что именно будет сделано в этом плане в ближайшие пять лет". По мнению правозащитницы Светланы Разворотневой, в рамках капремонта жилья нужно не просто восстанавливать дома, а делать их по современному энергоэффективными и более экономными в содержании. Продолжив перечень существующих проблем, Собянин сказал, что на очереди модернизация и старых школ. А затем заключил: "Я не знаю другой силы, которая может взяться и решить. "Единая Россия" - это как раз такая сила, которая волочет на себе этот воз, не занимаясь популизмом, ничего не обещая лишнего, но решая в общей команде".