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18.07.2021 14:37
Рубрика: Происшествия

В Москве мошенник обманул 13 человек, желающих устроиться охранниками

Текст: Михаил Фалалеев

В Москве задержан мужчина за мошенничество с трудоустройством. В пресс-службе УВД по ЮЗАО столицы сообщили, что в полицию с заявлением обратился 59-летний гражданин. По его словам, он нашел в интернете объявление о вакансии охранника в одну из организаций и связался с работодателем. После собеседования мужчине было предложено пройти проверку на соответствие должности на платной основе. Он заплатил около десяти тысяч рублей, и стороны заключили договор. После нескольких безуспешных попыток узнать дату выхода на работу мужчина хотел расторгнуть договор и вернуть деньги, однако работодатель перестал выходить на связь.

Фото: iStock
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Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Обручевскому району Москвы выяснили, что мошенник арендовал комнату в одной из гостиниц, где встречался с соискателями и вводил их в заблуждение о необходимости проверки на профпригодность за деньги. В действительности он не имел никакого отношения к организации, под видом которой якобы набирал персонал. В гостинице на Измайловском шоссе его и задержали.

Полицейские установили, что он обманул уже тринадцать человек. Оперативники сейчас устанавливают дополнительные эпизоды преступлений. С задержанного взято обязательство о явке.

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