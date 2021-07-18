Военные кардиохирурги госпиталя им. Вишневского провели уникальную операцию

Уникальную операцию на сердце полицейского из Ростова-на-Дону провели кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского. Он расположен в подмосковном Красногорске.

Пациенту удалили объемную 8-сантиметровую опухоль, которая росла из левого предсердия и опускалась в левый желудочек через митральный клапан. Как выяснили врачи, образование на сердце появилось очень быстро, в течение нескольких месяцев, и заполнило все левые отделы сердца. Опасная опухоль была смешанной, соединяла в себе миксому и рабдомиому.

В ходе операции все сердечные камеры обработали специальным лазером и электричеством. Кроме того, было сделано аортокоронарное шунтирование и восстановлен ритм сердца.

"Об уникальности операции говорит уже тот факт, что пациент после столь сложной манипуляции остался жив. Опухоль настолько проникла во все отделы сердца, что ее невозможно было удалить ни рукой, ни инструментом. Нашим кардиохирургам пришлось вырезать сердце из груди, полностью разделив его поперек. Во время операции клиническая смерть у пациента наступала дважды", - отметил начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы, Заслуженный врач РФ доктор медицинских наук Александр Есипов.

Сложнейшее оперативное вмешательство выполнила бригада специалистов госпиталя им. А.А. Вишневского под руководством начальника кардиохирургического центра, профессора, доктора медицинских наук, Заслуженного врача РФ Александра Лищука.

Как отмечают медики, после перенесенной операции динамика восстановления пациента на хорошем уровне. Через неделю его будут готовить к выписке и реабилитации в амбулаторных условиях по месту жительства.

"Здесь работают профессионалы высшего уровня. Прекрасно понимаю, что доктор Александр Лищук и его команда спасли мне жизнь. Опухоль развивалась так стремительно, что счет, похоже, уже шел на дни", - признается пациент по имени Владимир.

Важно отметить, что в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского создана уникальная "гибридная операционная". Она представляет собой инновационный операционно - диагностический комплекс, объединяющий все современные кардиохирургические и диагностические технологии в едином блоке. Комплекс позволяет одновременно проводить гибридные операции на открытом сердце в сочетании с эндоваскулярными интервенционными вмешательствами (операции на кровеносных сосудах через небольшие проколы на коже), а также дает возможность осуществлять телемедицинские сеансы с консультациями оперирующих врачей. В комплексе можно проводить до 50 высокотехнологичных операций в месяц.

Справка "РГ"

Миксома - это редкое по своей природе заболевание, занимающее до 1% всей кардиологической патологии. Обладает злокачественным течением. Часто заканчивается летальным исходом. Сама по себе опухоль состоит из соединительной ткани и содержит большое количество слизистого содержимого, характеризуется нестабильностью ввиду ее хрупкости, что часто приводит к отрыву ее отдельных элементов. Единственным эффективным способом лечения миксомы сердца является ее удаление при помощи операции.

Рабдомиома сердца - это доброкачественная опухоль в виде одиночного или множественного узла без капсулы. Ее структура отличается от окружающего миокарда.