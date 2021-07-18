Число погибших при столкновении поездов в Приамурье выросло до четырех

Два груженных углем поезда столкнулись лоб в лоб на железнодорожной ветке Улак - Эльга в Амурской области. В составе двух поездов было 140 вагонов. С рельсов сошли девять. Четыре человека погибли, трое с различными травмами поступили в больницы.

ЧП произошло на 51-м километре от станции Верхний Улак. Участок Улак - Эльга является подъездным железнодорожным путем к крупнейшему в России Эльгинскому месторождению коксующегося угля. Спасатели не смогли быстро прибыть на место трагедии из-за сильного задымления от лесных пожаров. Вертолет МЧС сел в городе Зея, а оттуда специалисты ведомства и медики добирались на машинах. Так же, к слову, добирались до места столкновения и правоохранители для расследования возбужденного Дальневосточным следственным управлением на транспорте уголовного дела.

Как предварительно полагают в самой угольной компании, причиной происшествия мог стать сердечный приступ у одного из машинистов.

Сразу же после столкновения сообщалось о двоих погибших - членах локомотивной бригады, а также трех пострадавших. Еще двух рабочих считали пропавшими без вести, но в воскресенье вечером спасателям удалось найти одного из них. Однако достать его сразу оказалось невозможно, пока восстановительный поезд с крановой установкой не расчистит место подхода. Чуть позже нашли тело и второго пропавшего.

Троих пострадавших доставили в больницу Зеи вертолетом. И то не сразу, а сначала в поселок Горный, куда экипаж вертолета долетел исключительно по приборам все из-за того же сильного задымления, а затем их на автомобиле довезли до зейской больницы. У всех троих травмы средней степени тяжести.

В компании-собственнике Эльгинского комплекса "А-Проперти" заявили, что окажут семьям погибших и пострадавших помощь, в том числе материальную.