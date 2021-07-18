МЧС направило в Якутию два самолета-амфибии Бе-200

Серьезное подкрепление получат пожарные в Якутии. Им в помощь в тушении масштабных природных пожаров летят два самолета амфибии Бе-200. Сейчас пожары в Якутии тушат свыше 2,2 тысячи человек и более 270 единиц техники.

"В связи с ухудшением обстановки с природными пожарами в Якутии, по решению главы МЧС России Евгения Зиничева, в течение суток в г. Мирный прибудет воздушное судно Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, также ожидается прибытие второго самолета Южного авиационно-спасательного центра из Ростова-на-Дону". - сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным спасателей в крае наиболее сложная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Таттинского, Хангаласского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 187 очагов природных пожаров.

Там в тушении пожаров задействована, как группировка Федеральной Авиалесоохраны, так и группировка пожарных МЧС, которые держат на контроле возгорания, угрожающие пяти населенным пунктам.

"Из-за действующих природных пожаров 51 населенный пункт и город Якутск находятся в зоне задымленности. Специалистами проводится непрерывный мониторинг воздуха. В Якутске из-за северо-западного ветра дым от пожаров идет со стороны Горного улуса. Там сейчас ведется тушение пожара возле Магараса. Круглосуточно проводится опашка земли, расширение минерализованных полос и тушение очагов пожаров". - сказано в сообщении пресс-службы спасательного ведомства.