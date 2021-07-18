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18.07.2021 03:28
Рубрика: Происшествия

Три человека пострадали при столкновении поездов в Приамурье

Текст: Ольга Журман

Число пострадавших при столкновении двух поездов в Амурской области выросло до трех человек. Они находятся под наблюдением медиков на станции Верхний Улак. Местоположение еще троих человек неизвестно, с утра 18 июля спасатели продолжили их поиски. Ранее ТАСС сообщало о гибели двух человек.

В Амурской области произошло лобовое столкновение поездов

Лобовое столкновение двух грузовых составов произошло 17 июля на участке, который используется только угледобывающей компанией для перевозки грузов. По предварительным данным, причиной происшествия мог быть сердечный приступ у одного из машинистов.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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