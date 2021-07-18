Три человека пострадали при столкновении поездов в Приамурье

Число пострадавших при столкновении двух поездов в Амурской области выросло до трех человек. Они находятся под наблюдением медиков на станции Верхний Улак. Местоположение еще троих человек неизвестно, с утра 18 июля спасатели продолжили их поиски. Ранее ТАСС сообщало о гибели двух человек.

Лобовое столкновение двух грузовых составов произошло 17 июля на участке, который используется только угледобывающей компанией для перевозки грузов. По предварительным данным, причиной происшествия мог быть сердечный приступ у одного из машинистов.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").