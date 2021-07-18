У пострадавших при столкновении поездов в Приамурье тяжелых травм нет

Пострадавшие при столкновении грузовых поездов в Амурской области имеют травмы средней степени тяжести, сообщает Интерфакс.

"В Зейской больнице находятся трое пострадавших с травмами средней степени тяжести. Получают лечение по согласованию со специалистами областной больницы", - сказала агентству глава минздрава области Светлана Леонтьева. Она добавила, что у пациентов преимущественно черепно-мозговые травмы и ожоги.

Напомним, авария произошла на участке железной дороги Улак-Эльга, который используется угледобывающей компанией для транспортировки угля. Два человека в аварии погибли, трое пострадали, местонахождение еще двоих неизвестно.

Возбуждено уголовное дело. Правда, добраться до места ЧП следователям сразу не удалось из-за дыма от пожаров. Их вертолет приземлился в поселке Горном, откуда далее они добрались на автомобиле.

Дальневосточная железная дорога в помощь ООО "Эльгауголь" направила восстановительный поезд со станции Тында.