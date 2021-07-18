Увеличилось число подтопленных домов в двух селах Хабаровского края

В селах Ургал и Усть-Ургал подтоплены 89 домов частного сектора, в которых живут 218 человек, из них 40 детей. Кроме того, под водой оказались 124 приусадебных участка, 6 участков внутрипоселковых дорог, разрушены 5 автомобильных мостов, без транспортного сообщения остались поселки Софийск и Шахтинск, остановлена работа парома в Софийск из Чегдомына, сообщается на сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Эвакуированы 138 человек, из них 38 детей. В пункте временного размещения находятся 27 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. Запас продуктов питания, медикаментов и ГСМ есть.

Накануне в Верхнебуреинский район, где продолжает действовать режим ЧС, прибыли оперативная группа ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и аэромобильная группа поисково-спасательного отряда в составе 50 человек. На плавсредствах они доберутся до пострадавших сел и начнут оказывать помощь населению.

Кроме этого, вертолетом Ми-8 в район организована доставка 24 тепловых пушек и 8 мотопомп для проведения аварийно-восстановительных работ, откачки воды и просушки домов.