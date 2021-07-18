Новости

В Якутии из-за пожаров приостановлена работа паромов 04:44
Пушков высмеял планы Киева подружиться с Китаем назло Западу 04:15
Увеличилось число подтопленных домов в двух селах Хабаровского края 04:03
Три человека пострадали при столкновении поездов в Приамурье 03:28
Летевший из Москвы в Лиссабон Boeing 737 вернулся в Шереметьево 03:20
Саакашвили рассказал о планах США захватить Донецк в 2014 году 02:31
Режим ЧС объявлен на юго-востоке Баварии из-за наводнения 01:41
Азиатские тигровые комары угрожают Стамбулу тропическими болезнями 01:10
Цорн стал техническим директором "Локомотива" 00:28
Скончался экс-глава ФАПСИ Александр Старовойтов 00:25
Эксперты: Пандемия привела к обострению проблемы зависимостей 00:06
Умер второй ребенок, сбитый в Москве на пешеходном переходе 17.07.2021
Полицейские застрелили мужчину в Лос-Анджелесе, приняв зажигалку за пистолет 17.07.2021
Ученые назвали опасные для жизни признаки диабета 17.07.2021
В США резко возросло количество случаев заражения коронавирусом 17.07.2021
В Саранске МВД прокомментировало видео с лежащим под дождем телом мужчины 17.07.2021
Николич: Три гола мы просто привезли сами себе 17.07.2021
Украине предсказали распад этой осенью 17.07.2021
Дочь посла Афганистана в Пакистане была похищена 17.07.2021
Три человека госпитализированы в Волгограде после нападения каракуртов 17.07.2021
Британский министр здравоохранения заразился COVID-19 17.07.2021
Британия может разместить радиолокационную станцию Космических сил США 17.07.2021
Ферстаппен стал победителем первого спринта в истории "Формулы-1" 17.07.2021
За сутки 89 военнослужащих вылечили от коронавируса 17.07.2021
В реку в Иванове упал самолет 17.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
18.07.2021 04:03
Рубрика: Происшествия

Увеличилось число подтопленных домов в двух селах Хабаровского края

Текст: Ольга Журман

В селах Ургал и Усть-Ургал подтоплены 89 домов частного сектора, в которых живут 218 человек, из них 40 детей. Кроме того, под водой оказались 124 приусадебных участка, 6 участков внутрипоселковых дорог, разрушены 5 автомобильных мостов, без транспортного сообщения остались поселки Софийск и Шахтинск, остановлена работа парома в Софийск из Чегдомына, сообщается на сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

В Хабаровском крае паводок смыл мост через реку Ургал

Эвакуированы 138 человек, из них 38 детей. В пункте временного размещения находятся 27 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. Запас продуктов питания, медикаментов и ГСМ есть.

Накануне в Верхнебуреинский район, где продолжает действовать режим ЧС, прибыли оперативная группа ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и аэромобильная группа поисково-спасательного отряда в составе 50 человек. На плавсредствах они доберутся до пострадавших сел и начнут оказывать помощь населению.

Кроме этого, вертолетом Ми-8 в район организована доставка 24 тепловых пушек и 8 мотопомп для проведения аварийно-восстановительных работ, откачки воды и просушки домов.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Летевший из Москвы в Лиссабон Boeing 737 вернулся в Шереметьево
Саакашвили рассказал о планах США захватить Донецк в 2014 году
Times: Британия развернет тайную спецоперацию против России
Глава Счетной палаты назвал причину развала СССР
Умер второй ребенок, сбитый в Москве на пешеходном переходе
ФСБ опубликовала видео задержания в Москве несостоявшегося террориста
Почему на дорогах в Подмосковье медленно снижается аварийность