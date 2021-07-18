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18.07.2021 21:55
Рубрика: Общество

В колледжах проходят демонстрационные экзамены по международным стандартам

Текст: Ульяна Вылегжанина
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(8511)
В российских колледжах завершаются летние демонстрационные экзамены по международным стандартам "Ворлдскиллс".

Ребята из Хабаровского технологического колледжа прошли аттестацию по направлениям "администрирование отеля", "повар-кондитер" и "технология парикмахерского искусства". Выпускники решали реальные проблемы клиентов, готовили горячие блюда и десерты, оформляли мужские и женские прически.

Фото: Тагир Раджавов
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"Все четыре задания экзамена по направлению "технология парикмахерского искусства" включали элемент неожиданности, - отмечает преподаватель колледжа, главный эксперт "Ворлдскиллс" Маргарита Манжукова. - Наши студенты не знали наверняка, с какими прическами им предстоит работать. За семь с половиной часов ребята должны были оформить несколько видов стрижек, провести окрашивание волос, накрутку на бигуди и многое другое. И работали они не с манекенами".

В Калининградском колледже предпринимательства на днях прошел экзамен по направлению "ювелирное дело". Ребятам предложили изготовить брошь по чертежу, который разработали преподаватели и работодатели. Экзаменаторами были ювелиры калининградских предприятий.

Практически все студенты достойно справились с заданием. "Это неудивительно, - поясняет заместитель начальника департамента - начальник отдела министерства образования Калининградской области Алексей Гончаров. - Большинство наших выпускников уже работают в мастерских или пытаются развивать свои студии в качестве самозанятых".

Нередки случаи, когда молодые ювелиры находят работу во время чемпионатов "Ворлдскиллс". Так произошло с Дарьей Ноллетовой, которая в этом году оканчивает учебу. Во время прошлогоднего чемпионата девушка познакомилась со своим будущим работодателем. Глава ювелирной компании был одним из экспертов, оценивавших работу участников.

"Благодаря занятиям в учебной мастерской и чемпионатам у меня не было проблем с адаптацией в ювелирной компании, - рассказала Дарья. - То же оборудование, те же производственные процессы. Я просто пришла и начала работать".

В колледжах и техникумах Камчатского края демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации проходит в этом году по компетенциям "электромонтаж", "бухгалтерский учет", "поварское дело", "ремонт и обслуживание легковых автомобилей". А в Красноярском техникуме транспорта и сервиса студенты показывали, как они могут отремонтировать кузов легкового автомобиля. Во время экзамена они делали диагностику, меняли элементы, ремонтировали пластиковые элементы кузова.

Справка "РГ"

Демонстрационные экзамены - новая для нашей страны форма государственной аттестации. Здесь студенты попадают в реальные производственные условия.

Оборудование для учебных лабораторий закупалось в рамках нацпроекта "Образование". В подготовке заданий участвуют работодатели. Они же выступают в числе экзаменаторов. Специалисты моделируют для студентов ситуации, в которых они наверняка окажутся в процессе будущей работы.

В регионах Общество Образование Экономика Работа Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО Хабаровский край Хабаровск СЗФО Калининградская область Калининград ДФО Камчатский край СФО Красноярский край Красноярск Национальные проекты 2019-2024

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