В Приамурье обнаружено тело второго пропавшего при столкновении поездов

В Амурской области обнаружили тело второго пропавшего при столкновении двух поездов на участке Улак - Эльга. Таким образом число погибших достигло четырех человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Напомним, авария произошла на 51-ом километре от станции Верхний Улак. Он принадлежит компании ООО "Эльгауголь", который используется предприятием для транспортировки угля. Четыре человека погибли, трое пострадали.

Возможной причиной ЧП мог стать сердечный приступ одного из машинистов.

Тындинским следственным отделом на транспорте Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело.