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18.07.2021 19:38
Рубрика: Общество

Почему фермеру, который держит маралов, не дают гранты

Текст: Светлана Сибина
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(8511)
На берегу реки Уй в реликтовой сибирской тайге предприниматель разводит маралов, полагая, что необычные животные привлекут туристов в самый северный район Омской области - Тару. Ферма уже стала местной достопримечательностью. Вот только реальной поддержки проект, которому уже пять лет, пока не находит.
Омский фермер разводит маралов в надежде, что необычные животные привлекут туристов. Фото: Евгений Кармаев Омский фермер разводит маралов в надежде, что необычные животные привлекут туристов. Фото: Евгений Кармаев
Омский фермер разводит маралов в надежде, что необычные животные привлекут туристов. Фото: Евгений Кармаев

Хозяйство Петра Преде в округе знают все. И туристы на его заимке не переводятся ни летом, ни зимой - в этом Петр не ошибся. Денег с гостей Петр не берет, полагая, что до совершенства его ферме как туристическому объекту еще очень далеко. Он не теряет надежды довести дело до ума, создав в живописном месте не просто питомник маралов, но и базу для любителей отдыха на природе с рыбалкой, охотой, ягодными полянами, лыжными трассами и походами по древней сибирской тайге.

Фото: Ринат Казакбаев
Владимирским фермерам оказалось выгоднее выращивать оленей, чем коров

Как рассказал "РГ" Петр, мечтать о разведении маралов он начал несколько лет назад. Досконально изучив вопрос, поделился идеей со специалистами, и ее одобрили. В надежде на господдержку взялся за проект. Нашел и оформил под оленью ферму участок в тайге. Построил в кедраче дом с русской печкой и камином. Начал готовить срубы для туристических домиков. Но гранты, на которые рассчитывал сельский предприниматель, сорвались.

- Сначала мне сказали, что олени не могут быть объектом туризма, потом заявили, что такой статьи для господдержки, как "сельский туризм", нет вообще. В другом ведомстве сообщили, что маралы в Омской области, в отличие от других регионов, не являются сельскохозяйственными животными, - говорит Петр Преде. - Три года бился. Плюнул. Взял кредит. Поехал в Горно-Алтайск и купил шесть оленят.

Сейчас в фермерском хозяйстве уже 13 маралов. Денег на обустройство питомника в тайге оленевод пока не нашел, поэтому загон расположил прямо напротив пустующей фермы у деревни Баженовка. Вот они - стройные и грациозные - выбегают всей гурьбой к хозяину, который прямо на землю высыпает овес. Впрочем, приближаться к ним не стоит.

Петр не теряет надежды довести дело до ума

- Маралы, конечно, удивительные создания, но тем не менее это дикие звери. Когда у них начинается гон, они не только крушат все вокруг, но могут и покалечить. А чтобы не буйствовали, надо вовремя обрезать рога, вырастающие всего за два месяца. Избавившись от десятикилограммового груза и "горячей" крови, самцы сразу успокаиваются, - поясняет Петр Преде. - А вообще маралы неприхотливы. Кроме высокого ограждения другие постройки им не нужны, легко переносят непогоду, самые жестокие морозы. Не животные - чудо.

Ну а о маральнике в тайге фермеру пока остается только мечтать - нет средств, нужна господдержка. Только один километр специальной изгороди в лесу - это два миллионов рублей.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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