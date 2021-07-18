СК взял на контроль дело об аварийной посадке Ан-28 в Томской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить об обстоятельствах инцидента, произошедшего с пассажирским самолетом Ан-28, который совершил вынужденную посадку в Томской области.

Как сообщили в СК РФ, расследование этого уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Пассажирский самолет Ан-28 16 июля из-за отказа двигателей совершил жесткую посадку под Томском. При торможении он перевернулся. На борту было 18 человек. Травмы получили 11 человек, двое пострадавших были госпитализированы.

Следственные органы СК России на транспорте возбудили по данному факту уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).