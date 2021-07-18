Какие российские разработки востребованы за рубежом

В Петербурге придумали прибор, который позволяет на ранних стадиях определить наличие опасной бактерии в организме человека. А в Тульской области выпускают уникальные микрофоны. В Пермском крае запустили сервис "Умные голосовые рассылки". Они востребованы не только в России, но и за рубежом.

Эти и другие товары и продукты государство продвигает на мировые рынки в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Одно из его приоритетных направлений - поддержка высокотехнологичных компаний.

За открытие бактерии Helicobacter pylori австралийские ученые Робин Уоррен и Барри Маршалл были удостоены Нобелевской премии по медицине. А в Петербурге наши специалисты на основе этих знаний изобрели прибор, который позволяет на ранних стадиях определить наличие опасной бактерии в организме и начать лечение. Газоанализаторы научно-технического предприятия "ТКА" для неинвазивной диагностики хеликобактериоза не имеют аналогов в мире.

Представить эту разработку иностранным партнерам компании помог Санкт-Петербургский центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. "Его специалисты помогли нам с переводом документации на английский и французский языки, а при получении сертификатов безопасности оплатили до 80 процентов расходов", - рассказал заместитель главного инженера Семен Черномордик. Уже ведутся поставки в Марокко, идут переговоры с Индией и странами ЕС.

В Пермском крае Агентство стратегических инициатив окажет поддержку при выходе на внешние рынки нескольким проектам. Среди них - "умные голосовые рассылки" фирмы Zvonobot. При обращении в компанию, которая установила этот сервис, клиенту отвечает робот, способный понимать человеческую речь. "Наш сервис уже используют в Индии, Нигерии, Словакии. А сейчас благодаря господдержке мы вышли на рынок Чехии", - сообщила Яна Юзипович, продакт-менеджер компании. Другая пермская компания Selvery предлагает новый облачный сервис, с помощью которого продавец может автоматически подстроиться под профиль, требования и пожелания своих клиентов.

70 процентов - столько должен составить к 2030 году рост экспорта несырьевых товаров

В Тульской области компания "Байкал Майкрофонс" признана одним из лучших экспортеров в регионе. Она основана американским музыкантом Дэвидом Артуром Брауном (лидер группы Brazzaville) и российским предпринимателем Павлом Баздыревым. Производит микрофоны "Союз" оригинального дизайна. Их экспортируют в 40 стран. Ключевой рынок - США.