Какие российские разработки востребованы за рубежом

Новости

Власти Афганистана и талибы не согласовали временное прекращение огня 01:40
СМИ: Черчесов не вел переговоров с ЦСКА 01:40
В Москве отменены обязательные QR-коды для заведений общепита 01:35
Ростех показал новый истребитель в деталях 01:01
Жители Кипра выступили против ужесточения карантина на острове 00:55
В Германии 96-летнюю нацистку будут судить за убийства в годы войны 00:32
Вильфанд: Жители ЦФО ощутят сильное похолодание в четверг 00:19
Матыцин прокомментировал решение CAS, оправдавшего пловцов из РФ 18.07.2021
FINA заплатит компенсацию российским пловцам, оправданным CAS 18.07.2021
Афганистан отозвал своего посла и дипломатов из столицы Пакистана 18.07.2021
Редакторы крупнейших мировых газет стали объектами тотальной прослушки 18.07.2021
В Вооруженных силах более 19 тысяч человек прошли ревакцининацию 18.07.2021
На украинских пограничников напали сотрудники СБУ 18.07.2021
YouTube игнорирует требования Роскомнадзора об удалении фейков 18.07.2021
Число погибших при наводнении в Бельгии достигло 31 18.07.2021
Черчесов вылетел в Москву на переговоры о новой работе 18.07.2021
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать ролик на канале Пушкова 18.07.2021
Гражданка РФ погибла в турецком Измире в ДТП 18.07.2021
Появилось видео страшной аварии Хэмилтона и Ферстаппена 18.07.2021
Умерла актриса Пилар Бардем, мать актера Хавьера Бардема 18.07.2021
Американск­ий беспилотник уничт­ожил грузовик с прод­уктами в Сирии 18.07.2021
Бритни Спирс объявила об уходе со сцены 18.07.2021
Новый российский истребитель сфотографировали без чехла 18.07.2021
Найдена актриса на роль принцессы Леи в сериале про Оби-Вана Кеноби 18.07.2021
Власти польского города разыскивают белоруса, убравшего мусор в лесу 18.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
18.07.2021 22:10
Рубрика: Экономика

Какие российские разработки востребованы за рубежом

Текст: Константин Бахарев, Мария Голубкова, Елена Шулепова
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(8511)
В Петербурге придумали прибор, который позволяет на ранних стадиях определить наличие опасной бактерии в организме человека. А в Тульской области выпускают уникальные микрофоны. В Пермском крае запустили сервис "Умные голосовые рассылки". Они востребованы не только в России, но и за рубежом.

Эти и другие товары и продукты государство продвигает на мировые рынки в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Одно из его приоритетных направлений - поддержка высокотехнологичных компаний.

На разработки уральских студентов-медиков выделили 2,5 млн рублей

За открытие бактерии Helicobacter pylori австралийские ученые Робин Уоррен и Барри Маршалл были удостоены Нобелевской премии по медицине. А в Петербурге наши специалисты на основе этих знаний изобрели прибор, который позволяет на ранних стадиях определить наличие опасной бактерии в организме и начать лечение. Газоанализаторы научно-технического предприятия "ТКА" для неинвазивной диагностики хеликобактериоза не имеют аналогов в мире.

Представить эту разработку иностранным партнерам компании помог Санкт-Петербургский центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. "Его специалисты помогли нам с переводом документации на английский и французский языки, а при получении сертификатов безопасности оплатили до 80 процентов расходов", - рассказал заместитель главного инженера Семен Черномордик. Уже ведутся поставки в Марокко, идут переговоры с Индией и странами ЕС.

В Пермском крае Агентство стратегических инициатив окажет поддержку при выходе на внешние рынки нескольким проектам. Среди них - "умные голосовые рассылки" фирмы Zvonobot. При обращении в компанию, которая установила этот сервис, клиенту отвечает робот, способный понимать человеческую речь. "Наш сервис уже используют в Индии, Нигерии, Словакии. А сейчас благодаря господдержке мы вышли на рынок Чехии", - сообщила Яна Юзипович, продакт-менеджер компании. Другая пермская компания Selvery предлагает новый облачный сервис, с помощью которого продавец может автоматически подстроиться под профиль, требования и пожелания своих клиентов.

70 процентов - столько должен составить к 2030 году рост экспорта несырьевых товаров

В Тульской области компания "Байкал Майкрофонс" признана одним из лучших экспортеров в регионе. Она основана американским музыкантом Дэвидом Артуром Брауном (лидер группы Brazzaville) и российским предпринимателем Павлом Баздыревым. Производит микрофоны "Союз" оригинального дизайна. Их экспортируют в 40 стран. Ключевой рынок - США.

В регионах Экономика ВЭД Экономика Товары и цены Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Пермский край СЗФО Санкт-Петербург ЦФО Тульская область ПФО Пермский край Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

На украинских пограничников напали сотрудники СБУ
ОПЕК+ договорились об условиях дальнейшего роста добычи нефти
Новый российский истребитель сфотографировали без чехла
НИИ Пастера: Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ достиг 60%
Прокуратура требует ужесточить обвинение девушке, сбившей детей в Москве
Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае