В Архангельской области во время прыжка с парашютом погибла женщина

В Архангельской области во время прыжка с парашютом погибла 41-летняя женщина - заместитель директора центра "Патриот". Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР.

Прыжки были организованы региональной общественной организацией "Федерация парашютного спорта Архангельской области".

По версии следствия, утром 17 июля 2021 года во время прыжка у женщины раскрылся основной парашют. Отстегнув его, она выпустила запасной. Но расстояние до земли на этот момент оказалось недостаточным для того, чтобы парашют успел наполниться воздухом. В результате парашютистка сильно ударилась о землю и от полученных травм скончалась на месте.

Архангельским следственным отделом на транспорте СЗСУТ СКР возбуждено уголовное дело.