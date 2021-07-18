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18.07.2021 12:30
Рубрика: Происшествия

В Карелии пожары охватили более 3 100 гектаров леса

Текст: Алексей Михайлов (Республика Карелия)
В Карелии на 18 июля площадь лесных пожаров составила более 3 100 гектаров. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики. Сейчас там действует 22 природных пожара в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах. На пожарах работает более 300 человек и 64 единицы техники.
Фото: Официальная страница Артура Парфенчикова в ВКонтакте Фото: Официальная страница Артура Парфенчикова в ВКонтакте
Фото: Официальная страница Артура Парфенчикова в ВКонтакте

В Сегежском районе в Надвоицком лесничестве 17 июля ликвидирован пожар на площади 73 гектаров. В Найстенъярвском лесничестве на пожаре, который ранее охватил 600 гектаров, потушены все открытые участки. Движение лесного пожара в сторону Найстенъярви остановлено. Работы по локализации остальных пожаров продолжаются.

Фото: Андрей Сорокин/РИА Новости
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Десантники-пожарные борются с огнем методом встречного отжига, чтобы пламя возникшего пожара столкнулось с пламенем искусственно созданного. Тогда огонь возникшего, природного пожара теряет свою силу и не распространяется дальше.

- Никакие ранцевые опрыскиватели не помогут с таким пожаром: сушь, ветер, огонь просто скачет, − отмечает руководитель тушения пожара в Сяпсинком лесничестве Иван Евстафеев.

Именно там, в Пряжинском районе, десантники 17 июля защитили деревню Руга, они не дали огню дойти до деревни Кудама.

Гарь от пожаров ощущается даже в Петрозаводске, сообщил на своей странице в социальной сети глава республики Артур Парфенчиков.

- Запах дыма доходит в Петрозаводск из Пряжинского района, - отметил Артур Парфенчиков. - Пожар произошел рядом с поселками Эссойла и Кудама и затронул около 200 гектаров. Для тушения огня привлекли 70 человек и 10 единиц техники. Утром на место отправили вертолет, который сделал семь сбросов воды по кромке пожаров. Вечером он продолжит работу. Для ликвидации возгорания может потребоваться несколько дней. Жителям Петрозаводска ничего не угрожает, но специалисты рекомендуют ограничить нахождение на улице.

В Сегежском, Суоярвском районах, Эссойльском сельском поселении введен режим ЧС. Запрещено посещение лесов в Сегежском, Калевальском, Суоярвском, Муезерском и Пряжинском районах. Артур Парфенчиков обратился к населениюреспулики с просьбой отказаться от походов в лес в текущие выходные.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Лесные пожары

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