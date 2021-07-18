На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за сорокаградусной жары

В Краснодарском крае 20 и 21 июля станет еще жарче, из-за этого на территории региона объявили штормовое предупреждение. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю, температура воздуха во вторник и среду на следующей неделе будет достигать 40 градусов в отдельных районах.

- Прогнозируется: вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с: увеличением количества пожаров на объектах экономики и в населенных пунктах, возникновением лесных пожаров; возгораниями и увеличениями площадей ландшафтных пожаров; пожарами на сельхозугодиях и в лесополосах, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

При этом сейчас уже действует экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности на территории Краснодарского края. 18-20 июля пожароопасность достигает 5-го класса. Также штормовое предупреждение по сильной жаре действует на Черноморском побережье региона, 18-19 июля температура здесь достигает 37 градусов. Жителей и гостей края просят не разводить открытый огонь в лесах, а днем стараться избегать прямых солнечных лучей.