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18.07.2021 13:40
Рубрика: Общество

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за сорокаградусной жары

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Краснодарском крае 20 и 21 июля станет еще жарче, из-за этого на территории региона объявили штормовое предупреждение. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю, температура воздуха во вторник и среду на следующей неделе будет достигать 40 градусов в отдельных районах.

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- Прогнозируется: вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с: увеличением количества пожаров на объектах экономики и в населенных пунктах, возникновением лесных пожаров; возгораниями и увеличениями площадей ландшафтных пожаров; пожарами на сельхозугодиях и в лесополосах, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

При этом сейчас уже действует экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности на территории Краснодарского края. 18-20 июля пожароопасность достигает 5-го класса. Также штормовое предупреждение по сильной жаре действует на Черноморском побережье региона, 18-19 июля температура здесь достигает 37 градусов. Жителей и гостей края просят не разводить открытый огонь в лесах, а днем стараться избегать прямых солнечных лучей.

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