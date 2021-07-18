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18.07.2021 12:22
Рубрика: Власть

Полицейские Анапы впервые начали патрулировать пляжи на квадроциклах

Текст: Михаил Сухарев

В городе-курорте Анапе полицейских решили пересадить на квадроциклы для патрулирования пляжей. Новые транспортные средства впервые поступили в отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции. Об этом сообщает МВД-медиа со ссылкой на газету МВД "Щит и меч".

Фото: Promobot
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По данным правоохранителей, протяженность пляжей Анапы составляет больше 40 километров и патрулировать их пешком проблематично. При этом обычные автомобили для таких целей просто не подходят. Квадроциклы могут легко проезжать по песчаным поверхностям, спускаться и подниматься по крутым склонам.

- Такой вид транспорта впервые в нашем батальоне. Предварительно мы проходили обучение и сдавали экзамен для получения права управления квадроциклом, - отметил полицейский отдельного батальона ППСП ОМВД России по Анапе младший сержант полиции Лаша Мониава.

Сейчас в распоряжении стражей порядка четыре квадроцикла, этого достаточно, чтобы служебные патрули могли курсировать по курортным зонам. Мобильность для полицейских в таких условиях крайне важна, так как самые распространенные преступления на пляжах - кражи оставленных без присмотра вещей.

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