Полицейские Анапы впервые начали патрулировать пляжи на квадроциклах

В городе-курорте Анапе полицейских решили пересадить на квадроциклы для патрулирования пляжей. Новые транспортные средства впервые поступили в отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции. Об этом сообщает МВД-медиа со ссылкой на газету МВД "Щит и меч".

По данным правоохранителей, протяженность пляжей Анапы составляет больше 40 километров и патрулировать их пешком проблематично. При этом обычные автомобили для таких целей просто не подходят. Квадроциклы могут легко проезжать по песчаным поверхностям, спускаться и подниматься по крутым склонам.

- Такой вид транспорта впервые в нашем батальоне. Предварительно мы проходили обучение и сдавали экзамен для получения права управления квадроциклом, - отметил полицейский отдельного батальона ППСП ОМВД России по Анапе младший сержант полиции Лаша Мониава.

Сейчас в распоряжении стражей порядка четыре квадроцикла, этого достаточно, чтобы служебные патрули могли курсировать по курортным зонам. Мобильность для полицейских в таких условиях крайне важна, так как самые распространенные преступления на пляжах - кражи оставленных без присмотра вещей.