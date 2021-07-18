Сколько стоит отдых в частном секторе на побережье Черного моря

Новые правила для туристов начали действовать с 16 июля в Севастополе. Теперь при заселении в отели нужно предоставить анализ на антитела к COVID-19, полученный не более чем за 30 дней до приезда, или сертификат о вакцинации. На Кубани тоже действуют ограничения для отпускников. И вот из-за новых запретов отдыхающие переключились на частный сектор. Корреспонденты "РГ" выяснили, сколько стоит проживание, какие условия и услуги предоставляются гостям, а также требуют ли здесь справки о вакцинации.

В самом центре Анапы, в пяти минутах ходьбы от моря, снять жилье в частном секторе не составляет особого труда. Фото: Владимир Аносов

Туристы будто снова возвращаются в прошлый век, когда было модно отдыхать дикарем. Помните, среди лотков с горячими чебуреками и бочек с холодным квасом около зданий вокзалов стояли люди с объявлениями на картонках "Сдам жилье недалеко от моря"? Несмотря на время интернета, они встречаются и сейчас, причем даже в Сочи. Из-за новых ковидных ограничений туристы начали активно переключаться на частный сектор.

- В такой ситуации увеличение спроса на частный сектор вполне закономерно - поток туристов перераспределился, - говорит председатель правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина. - С начала этого месяца у отдыхающих в Краснодарском крае особенно востребованы гостевые дома в Сочи, Анапе и Геленджике. По мнению представителей турбизнеса, частные гостевые дома на 50-60 процентов работают в "сером" поле и никем не контролируются.

Гостевой дом, который попадает под новые правила размещения туристов, с виду трудно отличить от неконтролируемого частного сектора. Как признается Лариса, хозяйка номеров в поселке Лоо Лазаревского района Сочи, обычно проверяющие контролируют дома, в которых сдаются от двадцати комнат: именно они внесены в реестр средств размещения. "У нас чуть более десяти номеров, поэтому никаких проверок", - признается она. Их гостевой дом находится буквально в нескольких метрах от центрального пляжа. "В этом году особенно много отдыхающих, - рассказывает Лариса. - На двух этажах заняты все номера, кроме одного - четырехместного за 3,5 тысячи в сутки. С одной двухспальной и двумя односпальными кроватями, кондиционером, телевизором, холодильником, душем и туалетом. Как правило, гости бронируют за полгода, но в этот раз некоторые отказались, хотя мы справок о вакцинации не требуем".

Внизу общая кухня с четырехконфорочной газовой плитой и большим холодильником. В глаза бросается бумажка, на которой от руки написано: "Кукурузу не варить!" "Правила строгие, но понятные, - улыбается хозяйка. - Кукуруза долго варится, много газа тратится, а он у нас привозной - вон баллон через дорогу крепится к трубе, да и другим гостям негде будет приготовить себе еду".

Отношение к антиковидным ограничениям у частников разное. Одни отвечают, что можно приезжать без справок, другие, наоборот, просят отдыхающих сделать хотя бы ПЦР-тест

Вообще такие гостевые дома работают примерно четыре месяца - с конца мая по конец сентября, пока на улице жаркая погода. В остальное время там холодно, ведь помещения не отапливаются. В сезон собственники живут рядом: постоянно нужно следить за порядком, убираться в номерах и помогать гостям. "При необходимости мы встречаем гостей с поезда и провожаем, если у них тяжелый багаж, а также организовываем море экскурсий, - рассказывает хозяйка еще одного гостевого дома в Сочи. - Можем отправить на морскую рыбалку. Полторы тысячи с человека за три часа. Без рыбы еще никто не возвращался. Причем улов приличный. Считай, обед готов".

Вокруг частного сектора вывески: "Рыба, раки", "Шашлыки на мангале", "Мороженое в вафле", "Экскурсии, джиппинг" и "Плетение косичек, массаж". Но, конечно, главное развлечение - пляж. "Для меня главное - уют, я сняла хорошую комнату, - улыбается идущая вдоль берега моря к пляжу в Лазаревском Наталья Борисовна из Астрахани. - Приехала одна, поэтому плачу 2,5 тысячи рублей в сутки, как за двоих. Мне нравится, экскурсии устраивают. В отелях требуют справки, поэтому в этом году предпочла гостевой дом".

И в Анапе приезжему снять жилье в частном секторе не составляет труда, достаточно пройтись по улочкам, подмечая свежие объявления и вывески на заборах с номерами телефонов хозяев. Конечно, спросом пользуются дома, расположенные в пяти минутах ходьбы от набережной. К примеру, в кварталах рядом с каменным диким пляжем у маяка средняя цена за одного человека в двухместном номере варьируется от 750 до одной тысячи рублей. За эту сумму можно рассчитывать на холодильник, отдельный санузел, кондиционер. Еду постояльцы готовят в общей летней кухне во дворе, для стирки вещей кто-то закладывает отдельную плату, однако можно постирать белье вручную в тазике.

"Конечно, в связи с ограничениями мы спрашиваем у отдыхающих документы о вакцинации либо отрицательные ПЦР-тесты, - рассказывает местная жительница Татьяна. Ее двухэтажный домик по улице Крепостной окнами выходит на тенистый сквер. - Но так как в нашей семье все привиты, то, в общем-то, спокойны, если их не будет на руках. Как правило, принимаем гостей с проживанием от трех суток".

В том, что частный сектор доступнее, сомневаться не приходится. Семья из Новосибирска с двумя детьми сняла комнату в более удаленном месте, зато всего за 1200 рублей в сутки. "Выбрались в самую жару, потому что опасаемся, что с 1 августа будет еще сложнее организовать отдых без медицинских документов", - говорит Сергей.

Как поясняет министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, новые ковидные правила распространяются на входящие в реестр средства размещения, а именно на отели, санатории, гостевые дома, мини-гостиницы и хостелы. А в региональном оперштабе добавили, что они распространяются и на автокемпинги. Частный сектор в этот список не входит... "Есть понятие "средства размещения", которые указаны в постановлении губернатора "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции", - говорит замдиректора департамента курортов и туризма администрации Сочи Ирина Сажнева. - Это индивидуальные предприниматели и юридические лица. Физлица под действие этого постановления не попадают. Собственники жилья имеют право его сдавать. Частный сектор - это не средства размещения. Мы не можем его проконтролировать, это чужие дома".

Переключаются на частный сектор и туристы, приезжающие в Крым и Севастополь. Согласно сайтам бронирования жилья, частный сектор Севастополя в июле и августе заполнен более чем на 80 процентов. Оставшиеся гостевые дома сдаются по цене от 1,6 до пяти тысяч рублей за номер в сутки, однокомнатные квартиры - от двух до 10 тысяч рублей в сутки.

Владельцы гостевых домов говорят, что цены остались на уровне прошлого года, чтобы не отпугнуть клиентов, которые и так сомневаются, стоит ли куда-то ехать на фоне роста заболеваемости COVID-19.

Отношение к антиковидным ограничениям у них разное. Одни отвечают, что можно приезжать без справок, потому что требования касаются только крупных отелей, зачем создавать дополнительные неудобства для гостей? Другие, наоборот, просят отдыхающих сделать хотя бы ПЦР-тест. "Мы предупреждаем клиентов при бронировании, что в Севастополе действуют определенные требования, и рекомендуем перед поездкой получить справки или сделать вакцинацию, чтобы не столкнуться с какими-то препятствиями, которые могут испортить отдых", - призналась хозяйка гостевого дома на Фиоленте.

В общем, отдых в частном секторе для туристов становится предпочтительнее. Дикари снова в моде.